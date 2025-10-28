Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a dialogar tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza

De esta forma, retomaron los lazos luego de algunos conflictos. Además, cruzaron mensajes en redes sociales.

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con el exmandatario Mauricio Macri luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. El contacto marcó un nuevo acercamiento entre ambos dirigentes tras varios meses de distanciamiento político.

De acuerdo con información confirmada por la agencia Noticias Argentinas, la charla se realizó el mediodía del lunes y duró alrededor de diez minutos . La comunicación se produjo después de los mensajes que ambos líderes compartieron en la red social X , donde expresaron públicamente gestos de reconocimiento mutuo.

Mauricio Macri escribió: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país . No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”.

El Presidente respondió poco después con un breve mensaje que reafirmó su agradecimiento: “Muchas gracias, presi” , publicó el libertario en la misma plataforma.

Durante su discurso en el búnker libertario del Hotel Libertador , Milei hizo una mención especial al rol que Macri desempeñó durante el balotaje del 19 de noviembre de 2023 .

“Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, recordó el mandatario ante la militancia.

Esa referencia fue interpretada por los allegados a ambos como una señal política de reconciliación, luego de meses de tensión y declaraciones cruzadas.

Un vínculo que se recompone entre Javier Milei y Mauricio Macri

La reconexión entre Milei y Macri se dio tras la mediación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien desde hace semanas impulsa un acercamiento con sectores del PRO.

Francos considera que sumar dirigentes con experiencia en la gestión pública podría fortalecer la estructura del oficialismo y acelerar la implementación de reformas.

Aunque Javier Milei evita confirmar posibles incorporaciones, se mantiene abierto a incluir “a los mejores” en su equipo. Desde el entorno macrista, en tanto, adoptaron una postura prudente. “Veremos. Ya lo dijo Macri: Milei tiene mi teléfono, si me necesita me va a llamar”, resumieron fuentes cercanas al expresidente.

Con el resultado electoral que fortaleció a La Libertad Avanza en el Congreso, el contacto entre ambos líderes reabrió la posibilidad de una nueva etapa de cooperación política, en la que el oficialismo buscará consolidar alianzas para avanzar con su agenda de reformas.