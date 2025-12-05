ANSES confirmó el bono y aguinaldo para jubilados: en cuánto queda el monto final de diciembre 2025 + Seguir en









Conocé los valores actualizados para los adultos mayores este mes, junto con la suma de los extras mencionados.

El aguinaldo se otorga solamente a los jubilados y pensionados de ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó los valores de los haberes de los jubilados y pensionados en diciembre. Estos no solo llegan con una actualización, sino que también estarán complementados con el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo, y el bono previsional de $70.000 para un grupo de ellos.

Por otro lado, el organismo también confirmó las fechas de cobro de este mes, que se vieron afectadas por el feriado del 8 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es por ello que los beneficiarios de ANSES comenzarán a recibir sus cobros a partir del martes 9.

jubilados ANSES.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 Este mes, todas las prestaciones de ANSES, incluidas las jubilaciones y pensiones, recibirán un aumento del 2,34%, debido a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en octubre. Es por ello que estos serán los montos para los titulares mencionados:

Jubilación Mínima: $340.879,59

Jubilación Máxima: $2.293.796,92

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

Pensión No Contributiva: $238.615,70 jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Quiénes acceden al bono de $70.000 de ANSES El bono previsional de $70.000 es una ayuda extra ofrecida a aquellos jubilados y pensionados que reciban haberes menores a la sumatoria entre la bonificación y la jubilación mínima. Con el extra incluido, estos serán los cobros de esos beneficiarios:

Jubilación Mínima: $410.879,59

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67

Pensión No Contributiva: $308.615,79 Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber más alto percibido durante el último año. Como en este caso corresponde a los haberes de diciembre, estos serán los valores finales de las jubilaciones este mes:

Jubilación Mínima: $581.319,39

Jubilación Máxima: $3.440.695,38

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Pensión No Contributiva: $427.923,57 ANSES.jpg Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025 Según el calendario de pagos publicado de ANSES, las fechas de cobro para los jubilados y pensionados son las siguientes, dependiendo el último número de sus DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre DNI terminados en 1 10 de diciembre DNI terminados en 2: 11 de diciembre DNI terminados en 3: 11 de diciembre DNI terminados en 4: 12 de diciembre DNI terminados en 5: 12 de diciembre DNI terminados en 6: 15 de diciembre DNI terminados en 7: 15 de diciembre DNI terminados en 8: 16 de diciembre DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

