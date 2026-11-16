Elecciones 2027: qué provincias ya anunciaron que desdoblarán sus comicios y cuándo irán a las urnas + Agregar ámbito en









El calendario electoral del próximo año empieza a tomar forma con varias provincias que resolvieron separar sus votaciones de la disputa presidencial. Neuquén, Santa Fe, Tucumán y Salta ya tienen fechas definidas, mientras otros distritos analizan adelantar sus elecciones.

Elecciones 2027: qué provincias desdoblarán sus comicios y cuándo irán a las urnas.

La carrera electoral de 2027 comenzó a moverse en las provincias. Con la elección presidencial prevista para el 24 de octubre, distintos gobernadores resolvieron desdoblar sus comicios para evitar que la discusión local quede condicionada por la campaña nacional. Hasta el momento, Neuquén, Santa Fe, Tucumán y Salta definieron sus respectivos calendarios, con votaciones que se repartirán entre febrero y junio.

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El primer distrito en abrir las urnas será Neuquén, el 14 de febrero. El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para renovar la gobernación, la Legislatura y las autoridades municipales. La Justicia Electoral ya aprobó el cronograma y estableció el 4 de diciembre como fecha límite para solicitar el reconocimiento de alianzas políticas.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro también confirmó que separará las elecciones provinciales de las nacionales y mantendrá las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según el calendario anunciado, las primarias se realizarán el 18 de abril, mientras que las elecciones generales tendrán lugar el 13 de junio. En esos comicios se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales e intendentes, entre otros cargos.

El calendario electoral del próximo año empieza a tomar forma con varias provincias que resolvieron separar sus votaciones de la disputa presidencial. Por su parte, Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo. El gobernador Osvaldo Jaldo oficializó la convocatoria para elegir gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales.

La última provincia en confirmar su fecha fue Salta. Gustavo Sáenz oficializó mediante el decreto 762 que los comicios provinciales y municipales se realizarán el 16 de mayo, cinco meses antes de la elección presidencial. Se renovarán la gobernación, las bancas legislativas y las autoridades de los 60 municipios. La votación se llevará adelante mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y sin PASO.

Qué provincias todavía analizan desdoblar las elecciones Más allá de los distritos que ya definieron sus calendarios, el escenario electoral todavía tiene varias incógnitas. El grueso de las provincias analiza separar sus comicios de la elección nacional, aunque en muchos casos todavía no hay fechas confirmadas. Entre los movimientos que siguen de cerca los gobernadores aparece la posibilidad de coordinar una jornada electoral patagónica entre Río Negro, Neuquén y Chubut. La iniciativa fue mencionada por Ignacio Torres, aunque todavía no tiene definiciones concretas y el adelantamiento ya oficializado por Neuquén modificó aquel escenario inicial. También resta conocer qué sucederá con las primarias a nivel nacional. La discusión sobre su continuidad permanece abierta en el Congreso y podría trasladarse a las sesiones extraordinarias. Esa definición tendrá impacto en la estrategia de los partidos y en los tiempos de armado de las alianzas para el próximo año.

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