Israel: Eisenkot acusó a Netanyahu de amenazar la democracia y cuestionó una presunta maniobra electoral

Una investigación periodística sobre la detención de tres activistas árabes durante las elecciones del 27 de octubre abrió interrogantes sobre el accionar de la Policía y el posible uso de información falsa para justificar un operativo.

El dirigente opositor israelí Gadi Eisenkot acusó al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu , de poner en peligro la democracia y reclamó investigar una posible utilización de las fuerzas de seguridad para influir en las elecciones del pasado 27 de octubre . La denuncia surgió luego de que una investigación periodística revelara presuntas irregularidades en la detención de tres activistas árabes durante la jornada electoral.

A través de un mensaje publicado en X, Eisenkot sostuvo que las acciones de Netanyahu y de su entorno representan una “amenaza concreta, directa e inmediata” para la democracia israelí. También afirmó que el mandatario no debería continuar en el poder y advirtió que su permanencia en el cargo podría impedir que se desarrollen nuevos comicios en condiciones justas y legítimas.

Las acusaciones se conocieron después de que el programa televisivo Uvda difundiera información sobre un operativo policial realizado contra integrantes del partido árabe Ra’am. Según el informe, la oficina del primer ministro habría proporcionado datos falsos a la Policía con el objetivo de provocar detenciones y respaldar las denuncias de Netanyahu sobre un supuesto fraude electoral cometido por partidos árabes .

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La investigación señaló que Ido Norden, jefe de Gabinete del primer ministro, se comunicó con la Policía el día previo a la votación para alertar sobre presuntas irregularidades . Además, habría puesto a los investigadores en contacto con una supuesta fuente de inteligencia vinculada con un exintegrante de la oficina de Netanyahu.

A partir de esa información, durante la madrugada del 27 de octubre, efectivos policiales realizaron allanamientos en viviendas de la ciudad de Rahat y detuvieron a tres hombres beduinos , sospechados de participar en una operación de compra de votos.

Aunque la Policía aseguró haber encontrado sobres con dinero, los detenidos recuperaron la libertad y no se presentaron cargos en su contra. Tampoco aparecieron pruebas relevantes que respaldaran las sospechas iniciales. Durante una presentación ante la Justicia, además, la propia Policía reconoció que había registrado una de las viviendas sin contar con una orden judicial.

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, y la División de Investigaciones policiales analizan ahora si los datos que dieron origen al procedimiento fueron introducidos deliberadamente para justificar las detenciones.

Israel investiga detenciones y allanamientos por una presunta compra de votos.

Por su parte, Netanyahu y su partido, el Likud, habían utilizado el episodio para denunciar supuestas irregularidades en las elecciones. Desde la oficina del primer ministro rechazaron las acusaciones contra Norden y sostuvieron que el funcionario simplemente recibió información sobre un posible delito y la trasladó a las autoridades. También calificaron de falsas las versiones sobre una intervención adicional y amenazaron con iniciar acciones legales por difamación.

El informe televisivo también reveló que el jefe del Shin Bet, David Zini, habría solicitado autorización para intervenir los teléfonos de cinco legisladores árabes. Sin embargo, la fiscal general habría rechazado el pedido por considerar que no existían elementos suficientes para justificarlo.

Ante este escenario, Eisenkot exigió explicaciones a la Policía y al Shin Bet, y anticipó que promoverá la creación de una comisión investigadora para determinar si hubo participación de la oficina del primer ministro en los hechos.