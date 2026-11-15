El PRO volvió a poner en duda los votos del Gobierno para suspender las PASO y cuestiona los cambios en las reglas electorales

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que el oficialismo todavía no tiene garantizados los apoyos para avanzar con la reforma electoral. Además, rechazó la incorporación de listas colectoras y pidió un debate más profundo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Se empantana la discusión sobre la eliminación de las PASO.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta nuevas dificultades para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, volvió a poner en duda que el oficialismo cuente con los votos necesarios para aprobar la reforma electoral y cuestionó la intención de modificar las reglas de votación a pocos meses de los comicios.

En declaraciones a Radio con Vos, el senador sostuvo que el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento parlamentario de una iniciativa que fue presentada en mayo y que recién ahora volvió a cobrar impulso, cuando se acerca el cierre del período de sesiones ordinarias.

"El Gobierno planteó esta reforma electoral. En mayo entró al Senado y recién ahora están apurados en sacarla porque se les termina el período legislativo", señaló Goerling. En ese sentido, consideró que la eliminación de las primarias responde a una estrategia política del oficialismo para fortalecer sus posibilidades electorales.

"Quiere ir a una elección para reelegir a Milei sin PASO, porque entiende que le conviene y a eso está apostado" , afirmó.

Las declaraciones del senador se producen después de que funcionarios nacionales aseguraran que el oficialismo había conseguido los apoyos necesarios para avanzar con la suspensión de las primarias.

El PRO cuestionó la iniciativa del Gobierno de cambiar las reglas de juego antes de los comicios

Sin embargo, Goerling puso en duda esas afirmaciones y advirtió que las negociaciones parlamentarias todavía no permiten garantizar el resultado de una eventual votación. "Yo no lo veo tan certero. Conociendo las experiencias de otras votaciones, muchas veces se bajó al recinto con una idea y terminó con otra", sostuvo.

Además, remarcó que no todos los legisladores responden directamente a los gobernadores de sus provincias, por lo que los acuerdos políticos alcanzados con los mandatarios provinciales no necesariamente se traducen en votos dentro del Congreso.

El senador también recordó que, antes de llegar al recinto, el proyecto deberá conseguir dictamen en comisión, donde La Libertad Avanza necesita el acompañamiento de otros espacios políticos."Primero hay que sacar dictamen. El oficialismo sin aliados no saca ningún dictamen, no tiene mayoría en comisiones", advirtió.

Al tratarse de una modificación del régimen electoral, la iniciativa requiere el respaldo de la mayoría absoluta de los integrantes del Senado. En consecuencia, el Gobierno necesita reunir al menos 37 votos para conseguir su aprobación.

El Gobierno prepara una nueva propuesta que incluiría listas colectoras

Goerling adelantó que el Ejecutivo prevé presentar el martes una nueva propuesta que contemplaría la suspensión de las PASO y la incorporación del sistema de listas colectoras para las elecciones nacionales.

Este último punto formaría parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con algunos gobernadores para conseguir respaldo parlamentario. Sin embargo, el legislador del PRO rechazó esa posibilidad y cuestionó sus consecuencias sobre el funcionamiento del sistema electoral.

"Es un disparate. No me parece saludable para el sistema", sostuvo sobre la incorporación de colectoras.

El senador insistió en que la discusión excede la suspensión de las elecciones primarias, ya que el proyecto incluye distintas modificaciones sobre la forma en que se eligen las autoridades nacionales. "Discutir una reforma electoral que va a definir cómo se elige al Presidente de los argentinos hay que hacerlo con seriedad, profundidad, no a las apuradas", remarcó.

Qué postura tiene el PRO sobre la suspensión de las PASO

En medio de las negociaciones con el oficialismo, Goerling aseguró que su bloque analizará la nueva propuesta cuando sea presentada, aunque recordó que el partido ya manifestó su posición a favor de mantener el actual sistema de primarias. Según explicó, en las últimas dos reuniones partidarias, de las que participó el expresidente Mauricio Macri, se resolvió sostener las PASO sin modificaciones.

"En las dos últimas reuniones del partido, donde estaba incluso el presidente Mauricio Macri, la decisión fue mantener las PASO como están", señaló.

En esa línea, cuestionó que el Gobierno intente impulsar una reforma de estas características en función de sus necesidades políticas de corto plazo. "Las reglas tienen que estar claras, no se pueden ir manoseando en base a la estrategia electoral del gobierno de turno", advirtió.

El senador recordó que las PASO ya fueron suspendidas para los comicios legislativos de 2025 y consideró que, si el objetivo del Ejecutivo es únicamente repetir esa medida, el debate podría llevarse adelante más adelante, sin necesidad de avanzar de manera apresurada con una reforma integral.

Por último, reafirmó su postura personal sobre el mecanismo de selección de candidaturas: "Creo que el sistema PASO no hay que tocarlo. Menos tan cerca de una elección".