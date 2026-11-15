Elecciones 2027: ya se puede consultar el padrón provisorio y reclamar por errores

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online hasta el 30 de noviembre. También se conocieron los cargos que estarán en juego y el debate por las PASO.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio para los comicios de 2027.

El padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027 ya está disponible para que los argentinos habilitados para votar revisen sus datos y verifiquen la sección y el circuito electoral que les corresponden. La consulta podrá realizarse hasta el 30 de noviembre inclusive y permitirá solicitar correcciones ante posibles errores u omisiones.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió el sitio oficial para realizar el trámite y recomendó que la ciudadanía controle la información antes de la publicación del registro definitivo. La revisión también alcanza a los jóvenes que votarán por primera vez y a quienes deban comprobar que no fueron incluidos de manera incorrecta.

El procedimiento se realiza a través de internet y requiere completar algunos datos personales. A diferencia de otras consultas electorales, esta versión del padrón no muestra el domicilio de los votantes : únicamente informa el nombre y apellido, junto con la sección y el circuito electoral asignados.

Una vez completado el formulario, el sistema permite comprobar si los datos personales figuran correctamente. El plazo para realizar la consulta estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 .

El registro provisorio informa el nombre, apellido, sección y circuito electoral, pero no incluye el domicilio. Mariano Fuchila

Qué hacer si no aparezco en el padrón electoral

Quienes no estén incluidos en el registro o detecten información incorrecta podrán presentar un reclamo para corregir la situación. Se trata de un paso importante, ya que los ciudadanos que no figuren en el padrón definitivo no podrán emitir su voto.

El artículo 27 del Código Electoral Nacional establece que los electores que no aparezcan en los padrones provisionales o estén registrados de manera errónea tienen derecho a reclamar ante el juez federal con competencia electoral. La normativa fija un plazo de 15 días corridos desde la publicación para realizar el pedido.

El reclamo se inicia a través del sitio oficial, donde se debe completar un formulario online. Además, en el padrón definitivo se incorporarán los nuevos electores que cumplan 16 años antes de los comicios. Entre ellos se encuentran los adolescentes que realizaron la renovación del DNI a los 14 años y tendrán entre 16 y 17 al momento de votar.

Qué se votará en las elecciones de 2027

De acuerdo con el calendario establecido por el Código Electoral Nacional, las elecciones generales deben realizarse el cuarto domingo de octubre. Por ese motivo, la fecha prevista para los comicios nacionales es el 24 de octubre de 2027.

En esa jornada se elegirán presidente y vicepresidente, además de renovarse parte del Congreso: estarán en juego 130 bancas de diputados y 24 de senadores.

La votación también tendrá alcance provincial y municipal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirá a su jefe de Gobierno, mientras que distintas jurisdicciones definirán sus próximas autoridades ejecutivas. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias también tendrán elecciones para definir sus autoridades locales.

Qué puede pasar con las PASO

Otro de los temas que atraviesa la agenda electoral es el futuro de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo impulsa una reforma para eliminarlas, pero necesita reunir los votos necesarios en el Congreso.

Para avanzar con esa modificación se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de ambas cámaras. En el Senado, eso representa el apoyo de 37 legisladores. Actualmente, el oficialismo cuenta con 21 senadores afines, por lo que necesita sumar otros 16 votos de espacios políticos opositores para alcanzar ese objetivo.

Así, mientras comienza la revisión del padrón, también se abre el debate sobre las reglas que organizarán la competencia electoral del próximo año.