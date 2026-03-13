Con elecciones en 17 municipios, Axel Kicillof termina de ordenar el PJ bonaerense y se prepara para asumir la conducción

El Partido Justicialista bonaerense votará este domingo autoridades en distritos donde no hubo listas de unidad. Tras esa instancia, el gobernador reemplazará a Máximo Kirchner al frente del PJ.

El próximo domingo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires realizará elecciones internas en 17 municipios , una instancia que terminará de ordenar el mapa partidario antes de que el gobernador Axel Kicillof asuma formalmente la conducción del espacio en el principal distrito del país.

El mandatario provincial reemplazará en la presidencia partidaria al diputado nacional Máximo Kirchner , luego de un proceso interno que derivó en una lista de unidad en la conducción bonaerense pero dejó disputas abiertas en varios PJ locales.

Por el momento no está definido el formato de la asunción , aunque cerca del gobernador señalaron a Ámbito que podría concretarse en una reunión del Consejo del PJ bonaerense en La Plata una vez finalizado el proceso interno en los distritos que irán a elecciones.

Las internas se desarrollarán en los municipios de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate .

Mientras se dirimen esas votaciones, Kicillof ya empezó a delinear el perfil que buscará imprimirle al partido. “Estamos muy contentos de haber logrado que todos los sectores estén representados y muy contentos de que se viene una etapa donde siempre vamos a plantear algo que viene siendo un imperativo para el partido: ampliar las afiliaciones”, planteó el gobernador en las últimas horas durante una actividad en La Plata junto al intendente Julio Alak.

Agregó que la conducción partidaria buscará sostener una “mirada federal a nivel provincial” que contemple la diversidad política y productiva de los 135 distritos bonaerenses.

En paralelo, el gobernador anticipó que el partido impulsará una etapa de reorganización interna que incluirá obras en la sede provincial del PJ en La Plata y programas de formación política. En esa tarea tendrá un rol central el jefe comunal de la capital bonaerense, a quien el gobernador le pidió colaborar con la capacitación de dirigentes y cuadros técnicos.

En esa actividad, Alak expresó su “apoyo incondicional” a una eventual candidatura presidencial del gobernador Kicillof porque "él expresa otro modelo de Argentina".

El pronunciamiento se produjo durante una recorrida junto al gobernador por un nuevo tramo de la avenida 60 en la localidad de Los Hornos, una obra que forma parte de un proyecto integral con una inversión de $9.600 millones.

Alak Kicillof

Alak, que en los últimos días mantuvo reuniones con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y con el jefe comunal de Lanús, Julián Álvarez, también comienza a ser mencionado en distintos sectores del peronismo como una de las figuras con proyección para la disputa bonaerense de 2027, aunque por ahora evita pronunciarse sobre un eventual armado electoral.

El esquema de conducción del PJ bonaerense incluirá además a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ocupará la secretaría general.

Otermín

En tanto, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.

Los pasos del Movimiento Derecho al Futuro

En simultáneo, Kicillof también prepara movimientos políticos fuera de la provincia. El gobernador tiene previsto realizar dos actos en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El primero será el 19 de marzo en el Teatro Picadero, donde se presentará el capítulo porteño del espacio con la participación de distintos sectores del peronismo de la Ciudad.

Una semana después, el mandatario participará además de una actividad en Ciudad Universitaria vinculada a la defensa de la universidad pública y el sistema científico, en el marco del armado político que impulsa su proyección nacional.

El MDF marchó contra la reforma laboral

En esa misma línea, el gobernador avanzará también con la construcción de una usina programática. El próximo martes encabezará en La Plata el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), que estará coordinado por la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el expresidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

Según anticiparon desde el entorno del mandatario, el espacio buscará articular una red de centros de estudios, elaborar un plan de acción para el país y recorrer distintas provincias para fortalecer la construcción política más allá de Buenos Aires.

Las internas de este domingo, en ese contexto, funcionarán como el último capítulo del proceso previo al desembarco formal de Axel Kicillof al frente del Partido Justicialista bonaerense.