Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan igualados a un balotaje atravesado por la incertidumbre

Una encuesta marca 38% para ambos candidatos en la segunda vuelta, mientras el recuento lento, las denuncias y la crisis política profundizan la incertidumbre.

La candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez empatarían con el 38% de intención de voto en un eventual balotaje en Perú , según una encuesta reciente difundida tras la elección, en un contexto atravesado por un escrutinio inconcluso, denuncias de fraude y una creciente tensión política.

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial se encamina a un escenario de extrema igualdad. El sondeo de Ipsos Perú, realizado entre el 23 y 24 de abril y publicado por Perú.21, ubica tanto a Fujimori como a Sánchez con un 38% de los votos para el balotaje previsto el 7 de junio.

El dato no solo confirma una contienda abierta, sino que además deja en evidencia un alto nivel de rechazo entre el electorado: un 17% aseguró que votaría en blanco , anularía su sufragio o no elegiría a ninguno de los dos candidatos. Este número anticipa una definición más marcada por el voto en contra que por la adhesión a una propuesta.

El empate técnico se encuentra dentro del margen de error del estudio (+/-2,8%), lo que refuerza la volatilidad del escenario. En ese contexto, el llamado “antivoto” , que históricamente afecta a Fujimori, podría volver a tener un peso determinante en el resultado final.

En paralelo a las encuestas, el escrutinio avanza con lentitud y mantiene en suspenso la definición del rival que enfrentará a Fujimori. Con el 95,8% de las mesas contabilizadas , la candidata lidera con cerca del 17%, mientras que la disputa por el segundo lugar sigue extremadamente ajustada.

Sánchez reúne alrededor del 12% y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga alcanza el 11,9%, separados por apenas unos miles de votos. El proceso se extendió más de lo previsto debido a problemas logísticos, cuestionamientos operativos y revisiones constantes.

peru El escrutinio avanza lentamente y mantiene abierta la disputa por el segundo lugar.

Más del 5% de las actas permanece bajo observación y deberá ser analizado por las autoridades electorales antes de validar los resultados finales. Esta instancia será clave no solo para definir quién pasa al balotaje, sino también para sostener la legitimidad del proceso.

Denuncias, observadores y clima político en tensión

El clima político se tensó aún más tras las denuncias de López Aliaga, quien habló de un presunto fraude y pidió la nulidad de miles de votos. Las acusaciones se suman a un contexto marcado por una prolongada crisis institucional, con cambios de gobierno, escándalos judiciales y una creciente desconfianza en la dirigencia.

Sin embargo, los observadores internacionales intentaron llevar calma. La misión de la Unión Europea afirmó que no encontró pruebas de fraude, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó la continuidad del proceso electoral y llamó a respetar la voluntad popular.

Elecciones Perú Conteo Observadores internacionales descartan irregularidades y piden respetar el proceso. EFE

Una definición abierta y marcada por el rechazo

La encuesta también proyecta otros posibles escenarios. En un eventual cruce con López Aliaga, Fujimori quedaría por detrás con un 31% frente al 34% del exalcalde, aunque ese escenario aún depende del resultado final del escrutinio.

En este marco, Perú se enfrenta nuevamente a una elección polarizada, con candidatos que arrastran altos niveles de rechazo y un electorado fragmentado. A la espera de los resultados oficiales, la incógnita no solo pasa por quién competirá en el balotaje, sino por el peso que tendrá el rechazo en una definición que, una vez más, se anticipa ajustada e incierta.