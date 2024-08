Elisa Carrió, sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "Que la Justicia lo resuelva y que no sea un entretenimiento"

Carrió pidió que el exmandatario sea condenado: “ Que la Justicia lo resuelva y que no sea un entretenimiento porque hay un chico en el medio ”, en referencia a Francisco, hijo de la pareja.

“Todas las personas que están alrededor de la víctima lo saben, sea público o privado, mientras la víctima no tome la decisión de afrontarlo, hay que ayudarla y asesorarla, es muy difícil hacer algo si la víctima no habla porque es un delito de instancia privada”, remarcó en diálogo con Radio Mitre.

Si bien consideró que las mujeres tienen que estar empoderadas, aclaró: "No digo que es culpable la que se queda, al primer gesto de violencia verbal o física hay que irse, aunque eso signifique un salto al vacío, aunque te quedes con un hijo en brazos o sin nada, yo por suerte tuve la cobertura de una familia, para mí fue una liberación”.

"Esto no lo tiene que soportar nadie, ni hombres, ni mujeres, porque la terminan subestimando, desvalorizando y condenando a la mujer. Y esto también sucede en los hombres, que fueron violentados, por ejemplo, en los años'90, por haber perdido su empleo y no poder llevar el alimento a su familia. Por eso hay que tener cuidado con las palabras, porque te puede matar, te puede llevar al piso, el otro te convence de que no vales, es un círculo vicioso terrible”, enfatizó.

En cuanto a la denuncia de Yañez contra el expresidente, Carrió sostuvo que "la primera violencia es verbal, consecuencia de ella es la física”.

“La vida privada de los hombres y mujeres que están en la política son públicas, sobre todo cuando estás en un lugar institucional asignado como es Olivos, no hay vida privada para las que somos personas políticas”.

En ese sentido, distinguió el trato entre hombres y mujeres en el ámbito público: “Hubo durante muchos años en Argentina una gran reserva sobre la vida privada de los hombres públicos y una gran publicidad sobre las mujeres públicas”, reflexionó y recordó que “el acto de violencia más grande que hubo en la Argentina, fue contra Zulema Yoma”, en referencia a la exesposa de Carlos Saúl Menem.

Al respecto precisó: “Carlitos -el expresidente- al darse cuenta de que a la madre la van a llevar en ambulancia a un psiquiátrico porque la trataban como loca, la saca antes (de la residencia presidencial) y ella tiene que hacer un acta con escribanos y médicos para confirmar que ella no estaba loca, eso lo recibí de la propia Zulema”.