Emiliano Estrada: "Precios europeos y salarios africanos no va a cerrar nunca"

La intervención en el debate por la ley ómnibus del diputado salteño de Unión por la Patria (UP) Emiliano Estrada fue el que mayor aprobación obtuvo en el recinto. Sin dejar de reconocer la “crisis” y la “necesidad de reformas”, cuestionó a los libertarios por “romper a la sociedad” y destruir la industria. Asimismo, el exministro de Economía de Salta aseguró que las tarifas en dólares “van a romper la macro”. “Precios europeos y salarios africanos no cierra”, dijo , y pidió al oficialismo que si admira al expresidente estadounidense Donald Trump, lo imite: “Protección de la industria y energía barata, así de simple y salimos para adelante”.

También apuntó al sector privado “que pide políticas de largo plazo y previsibilidad”. “¿Creen que esto genera previsibilidad y políticas de largo plazo? Sabemos todos que no, no importa que defienda cada espacio político. Argentina está en crisis, en dos años me pasé criticando medidas del anterior gobierno, como economista. Pero parte de esa premisa real para decir que hay que hacer todo lo opuesto; es como decir que un problema de obesidad se resuelve con anorexia. No tiene sentido, es absurdo”, dijo quien fuera candidato a gobernador de Salta en la última elección provincial.