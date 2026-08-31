En la previa al Presupuesto 2027, el oficialismo retoca la OPC y alertan por opacidad estadística

La Bicameral que hace un seguimiento del organismo que produce informes técnicos, atrapada en una polémica en la previa de la presentación de la ley de leyes. La comisión que conduce el oficialismo modificó su propio reglamento. Alarma por avance sobre ente que, junto con el INDEC, producen datos clave para la gestión.

La Bicameral de seguimiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) quedó envuelta en un manto de sospechas a menos de dos semanas de la presentación del Presupuesto 2027 . La comisión que conduce La Libertad Avanza se reunió a puertas cerradas y modificó su propio reglamento. Además, amagó con modificar el mecanismo de financiamiento del organismo que produce informes técnicos que son clave para el debate de la “ley de leyes”. Con ese mar de fono, el PJ no descarta ir a la Justicia.

Es la tercera vez en el año que la comisión bicameral que conduce el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde se reúne en lo que va del año. Las tres veces fue a puertas cerradas, en el despacho del senador y sin transmisión en los canales oficiales de ambas Cámaras. Los encuentros tampoco se hicieron públicos en las agendas de ambas Cámaras.

Cobró la misma dinámica que la Bicameral de Inteligencia . Salvo la última, luego de que la oposición y la prensa lo alertara vía X, el encuentro se público en la web de ambas cámaras, y habilitaron el ingreso de la prensa acreditada.

Es cierto, desde la creación de la OPC, los encuentros, salvo cuando fue presidido por el exdiputado del PRO Luciano Laspina, no se hacían públicos. Es que eran encuentros “polite” , como dice una fuente que peina canas en el Congreso. “La OPC nació de un acuerdo entre todos los bloques”, y siempre hubo confianza en el funcionamiento de ese cuerpo integrado por técnicos.

OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO Senador @Ag_Monteverde , diputado @NYGBertie e integrantes de la Comisión Bicameral de Supervisión de la Oficina de Presupuesto del Congreso: vuelvo a insistirles. ¿Cuáles son los motivos por los cuales decidieron que las reuniones de la…

Este año, la bicameral llevó adelante medidas nunca antes tomadas. Con un dato extra, durante los dos primeros años de LLA, jamás se conformó. Ahora, la secunda el diputado Bertie Benegas Lynch (LLA) además integran sus pares Daiana Fernández Molero (PRO), Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y los senadores Silvana Schneider (UCR) y Fernando Salino (Popular) y muestra cierta "hiperactividad" .

Para empezar, sin el aval del PJ, ese cuerpo de trabajo impulsó una auditoría de la Oficina, tras denunciar desmanejos en los fondos que se le asignan desde la Secretaría de Hacienda para su funcionamiento. También hubo recortes a los fondos que se giraban a ese organismo.

La semana pasada, en el segundo encuentro se conoció la renuncia de Gabriel Esterelles, quien estaba al frente de la OPC desde el 2023. De manera temporaria, para evitar que este cuerpo quede acéfalo, fue nombrada en su lugar –hasta tanto se llame a concurso– María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont. Se trata de la directora de Estudios, Análisis y Evaluación y de la directiva con mayor antigüedad en ese organismo.

Este lunes, en el tercer encuentro que mantuvo la Bicameral, se cerró esa auditoría, le solicitaron a la OPC el trámite inmediato de los concursos y se introdujeron cambios al reglamento que desde el año 2018 permanecía intacto. La reunión a puertas cerradas no fue avalada por el PJ. Tanto Salinas como Castagneto pegaron el faltazo. Tampoco se hizo presente la radical de Chaco.

“LLA quiere desmantelar la OPC y limitar su capacidad operativa”, denunció el jefe de la bancada de Diputados Germán Martínez a Ámbito. Y añadió: “Para tomar estas decisiones, lo hace en reuniones oscuras, convocadas a las apuradas, sin ningún tipo de consenso transversal”. Dicho esto, Martínez remató: “LLA rompió ese acuerdo transversal. Se quiere llevar puesta a la OPC. Nosotros no lo vamos a permitir. Y de ser necesario iremos a la justicia”.

Reunión a puertas cerradas

A diferencia del PJ, que optó por la ausencia, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro –que no integra la bicamemal– se apersonó en el despacho de Monteverde y presenció la reunión que, tal cual habilita el reglamento, se celebró sin quórum, pasada la media hora. De ella apenas participaron los dos libertarios y la diputada del PRO.

Apenas arrancó el encuentro, Monteverde dejó en claro que los dos puntos más polémicos, “quedan a consideración de futuras reuniones”. En concreto, y de acuerdo a la agenda del día, se iba a avanzar con la “Continuidad del Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación” y el Programa Presupuestario.

Este tema generó fuertes polémicas ante los rumores de que el financiamiento de la OPC comience a ser manejado de manera “discrecional”. Hoy, la Oficina es autárquica incluso desde lo financiero. Y, justamente, el planteo que hacen desde La Libertad Avanza es que esta no requiere de su propio sistema financiero para funcionar, porque duplica estructura. También interpretan que, por ser un organismo técnico, no “necesita manejar plata”. De allí que los libertarios, con la venia del PRO, intentan eliminar el SAF.

Mientras tanto, y luego de que ese tema no se tratara, se avanzó con cambios en el reglamento. Según explicó Fernández Molero a este medio, se buscó adecuar al reglamento que no contemplaba la existencia del SAF –se creó en 2023 y el reglamento es del 2018– para cumplir la Ley de Administración Financiera.

En otras palabras, esa ley establece algunos parámetros para aquellos organismos que cuentan con su propio sistema de administración. Por caso, que cuenten con una unidad de auditoría interna que la OPC no tiene.

Además, se soslayó el vacío que se genera cuando la bicameral no se constituye (tal cual ocurrió durante el primero tramo del mandato de Milei). De ser así, ahora el reglamento establece que la OPC deberá acudir a las presidencias de las Cámaras.

El reproche opositor

“Sería una buena práctica que sea transmitida (por YouTube como el resto de las comisiones), más cuando se está tocando el reglamento”, planteó Ferraro a sus pares. La respuesta que dieron el oficialismo y el PRO fue, por un lado, que la comisión “habla a través de sus resoluciones”. La otra explicación fue, que por usos y costumbres, esa comisión no se transmite. “El kirchnerismo tampoco lo hacía”, acotó uno de ellos.

Pero sobre todo, Ferraro puso sobre la mesa que se busca llevar adelante cambios “sustanciales” en la OPC cuando faltan dos semanas para que Milei presente el Presupuesto 2027. Y es en esta instancia en la que la oficina de Presupuesto produce documentos que son insumo clave para los legisladores en el marco del debate de la “ley de leyes”.

Benegas Lynch secunda a Monteverde en la bicameral. Diputados

A esto hay que sumarle un antecedente: la OPC le generó fuertes dolores de cabeza al gobierno de Milei cuando la oposición impulsó –y post veto insistió– las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. De alguna manera, los informes de la OPC le ponían números al impacto fiscal de las leyes y ponían en duda cuánto peligro corría el equilibrio fiscal que pregona Milei. De allí las sospechas opositoras a los manejos poco transparentes de LLA. A esto hay que sumarle la marcha atrás del Gobierno con el Indec: cuando estaban por difundir el índice que le daría mayor ponderancia a los servicios, lo cual podría jugarle en contra al Gobierno, lo freezaron. La decisión terminó con la salida de Marco Lavagna de ese organismo.

“Es todo transparente y público lo que estamos haciendo”, le respondió Monteverde. Y aseguró que todo lo definido por ese cuerpo sería comunicado en las resoluciones que se difunden en la Web de la OPC. Además, Ferraro le reclamó por qué el encuentro no se celebró en uno de los tantos salones “recoletos” que tiene el Senado y que, para colmo, estaban en desuso por la baja actividad parlamentaria que caracteriza a los lunes.

El libertario le respondió: “Es más cómodo hacerlo acá y avanzar para que se hagan las tareas administrativas de manera urgente”. Y remató: “Como en pocos días llega el Presupuesto, se convoca hoy y acá”.

Así las cosas, según hicieron saber los integrantes de la Bicameral, los cambios en la arquitectura financiera de la OPC se comenzarán a definir cuando asistan todos los integrantes de la bicameral. Mientras tanto, eso seguirá intacto. Pero la sospecha por parte de la oposición ya quedó instalada.