En la previa del Día de la Memoria, Patricia Bullrich aseguró que "los militares detenidos sin causa no pueden seguir presos"

"Los detenidos no son sólo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de Seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría o en un destacamento de Gendarmería y los tienen hace 15 años sin causa. Eso en un Estado de derecho no puede pasar. Se sacó el beneficio de los 70 años y esos son temas que me parece que es absolutamente lógico discutirlo, sobre todo en los que no tuvieron una acción directa".