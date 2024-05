En medio del conflicto con España, Diana Mondino irá al Senado a explicar la política exterior de Javier Milei

Más allá del escueto comunicado del Senado, se prevé que el conflicto con España esté en el centro de las preguntas de la oposición. Días atrás, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para citar a la canciller Mondino para que dé explicaciones sobre los continuos cortocircuitos con otros países. "Con todos los países de la región tenemos conflicto, así que creemos que es importante que la canciller nos diga hacia dónde van las políticas exteriores ", sostuvo Paulón en declaraciones a am 750.

Diana Mondino sobre el conflicto de Javier Milei con Pedro Sánchez

En el marco del 41 Congreso Anual del IAEF, la ministra de Relaciones Exteriores opinó este martes sobre el conflicto que escala cada vez más en el ámbito internacional: "El conflicto con España no es algo que afecte el rumbo de la Argentina en los próximos 20 o 30 años, es un tema que me sorprendió porque no creo que haya sido un agravio a España".