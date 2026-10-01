Karina Milei con empresarios en Francia: anuncios de Eramet y Huttopia

La minera analiza una inversión adicional de u$s350 millones en Salta, mientras la compañía turística prevé destinar hasta 5 millones de euros a su primer establecimiento en el país.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , mantuvo reuniones con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que anunciaron nuevos proyectos de inversión y expansión en Argentina, en el marco de la visita oficial del presidente Javier Milei a París para encabezar una nueva edición de Argentina Week .

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Durante el encuentro con Eramet, la compañía confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con la primera ampliación de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en Salta. La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de unos u$s350 millones, sujeta a la decisión final de inversión.

De concretarse, la expansión permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio del proyecto, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas por año.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en Argentina desde 2011 y destinó aproximadamente u$s950 millones a la construcción de la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y en junio de 2026 alcanzó el 90% de su capacidad nominal.

El anuncio se produjo en momentos en que el Gobierno busca profundizar la llegada de inversiones vinculadas a sectores considerados estratégicos, entre ellos la minería, a través del RIGI, uno de los principales instrumentos de incentivo incorporados por la administración de Milei.

Huttopia desembarca en la Argentina

En paralelo, Karina Milei recibió a representantes de Huttopia, empresa francesa especializada en turismo de naturaleza, que anunció la apertura de su primera operación en el país. Se trata de Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026, de cara a la temporada de verano.

Inversiones francesas: Eramet ampliará su proyecto de litio y Huttopia desembarca en Argentina. Presidencia

El proyecto demandará una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y estará ubicado sobre la costa atlántica, en una superficie de 55 hectáreas. De ese total, unas 20 hectáreas serán acondicionadas para el desarrollo turístico.

El establecimiento contará inicialmente con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. Según las proyecciones de la empresa, generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 puestos de trabajo indirectos.

La llegada de Huttopia a la Argentina forma parte de un plan de expansión de la compañía, que contempla alcanzar entre cinco y seis establecimientos en distintos puntos del país hacia 2030.

Además, la empresa presentó ante la Administración de Parques Nacionales un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos turísticos. La iniciativa fue declarada de interés general esta semana y contempla oportunidades de inversión en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

La comitiva argentina en París

Karina Milei estuvo acompañada durante los encuentros por el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca.

Las reuniones forman parte de la agenda económica de la delegación argentina durante la visita oficial de Javier Milei a Francia, donde el Gobierno busca promover nuevos proyectos de inversión y reforzar los vínculos económicos con empresas europeas.