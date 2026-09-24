Karina Milei reunió a los senadores libertarios en la previa de una sesión clave

La secretaria general de la Presidencia encabezó un cónclave junto a la bancada libertaria. También participaron Martín Menem y Patricia Bullrich. El oficialismo busca ordenar prioridades para el Senado y avanzar con proyectos pendientes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , reunió el miércoles por la noche a los senadores de La Libertad Avanza en una cena en un restaurante del barrio porteño de Villa Urquiza, en una señal de coordinación entre la Casa Rosada y el bloque oficialista en la Cámara alta en la previa de la sesión por reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y zona fría.

El encuentro tuvo como objetivo ordenar la agenda legislativa del oficialismo y definir las prioridades. De la cena también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich .

La Libertad Avanza volverá a poner en marcha este jueves la actividad del Senado con una sesión que tendrá como principales temas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría . La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, terminó de cerrar los acuerdos para llevar los proyectos al recinto, aunque persisten diferencias entre el Gobierno y sus aliados.

La sesión está convocada para las 12 y tendrá como principal eje el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central , una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados. El texto propone redefinir las funciones de la autoridad monetaria y establece como misión principal la preservación del valor de la moneda.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió anoche a los senadores de La Libertad Avanza en una cena en un restaurante del barrio porteño de Villa Urquiza.

Uno de los cambios centrales consiste en eliminar del mandato del organismo objetivos que actualmente contempla la legislación, como la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. La propuesta libertaria concentra las funciones del BCRA en la estabilidad monetaria y la lucha contra la inflación.

El proyecto también establece restricciones al financiamiento del sector público. En particular, elimina los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y limita otras modalidades de asistencia financiera directa o indirecta. Las restricciones alcanzan también al financiamiento de provincias y municipios.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió anoche a los senadores de La Libertad Avanza en una cena en un restaurante del barrio porteño de Villa Urquiza. Presidencia

Otro punto relevante está vinculado con las autoridades de la entidad. La iniciativa eleva a dos tercios de ambas cámaras del Congreso la mayoría necesaria para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central.

Sin embargo, el texto que llegó desde Diputados no necesariamente será aprobado sin modificaciones. Los bloques aliados al oficialismo plantearon cambios sobre algunos artículos, entre ellos el que refiere al tratamiento de las reservas del Banco Central.

Los senadores dialoguistas también cuestionan la diferencia entre las mayorías previstas para designar y remover a las autoridades de la entidad. Mientras la media sanción establece una mayoría simple del Senado para el nombramiento, exige dos tercios de ambas cámaras para la remoción. Si esos cambios son incorporados durante el debate en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El segundo capítulo de la sesión será el régimen de zona fría. La iniciativa modifica el esquema de subsidios al consumo de gas y reduce el alcance geográfico del beneficio. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo diseño busca concentrar la asistencia en los hogares que consideran más necesitados.

En este punto, sin embargo, el oficialismo todavía debe terminar de garantizar los votos. La discusión atraviesa especialmente a los representantes de provincias alcanzadas por el actual régimen, que plantearon reparos a la reducción de los beneficios.

La sesión llega después de que el Senado aprobara la semana pasada la ley de Inocencia Fiscal y la nueva normativa sobre biocombustibles. Con esos antecedentes, Bullrich busca mantener activo el recinto y darle continuidad a la agenda legislativa del Gobierno.