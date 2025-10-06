Bad Bunny homenajeó a "El Chavo del 8" en un sketch de Saturday Night Live







El artista puertorriqueño inauguró la temporada 51 de SNL como anfitrión y respondió a las críticas por su futuro show en el Super Bowl 2026.

El artista puertorriqueño interpretó a Quico.

Bad Bunny regresó al mítico escenario de Saturday Night Live para inaugurar su 51.ª temporada como anfitrión, y con un homenaje especial a El Chavo del 8.

La presencia del puertorriqueño en el show llega en un momento de protagonismo máximo ya que recientemente anunció que será el primer artista latino en protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Con oficio frente al micrófono, Benito Antonio Martínez Ocasio abrió el programa recordando sus pasos previos en el ciclo. “Es bueno estar de vuelta, esta es mi segunda vez conduciendo y la cuarta vez que participo aquí”, expresó.

En ese monólogo, Bad Bunny respondió de frente a las críticas que surgieron tras su elección para el medio tiempo del Super Bowl. Un sector conservador cuestionó su participación, asociándola con mensajes políticos o culturales.

El homenaje de Bad Bunny a El Chavo del 8 en SNL Pero el momento que más resonó llegó al cierre del show con un sketch homenaje a El Chavo del 8, la serie cómica mexicana producida en los años 70, cuya vigencia cultural trasciende generaciones. Bajo el título en inglés “The Kid from Number 8”, el segmento replicó estéticas, gestos y dinámicas originales del clásico televisivo.

Bad Bunny interpretó a Quico, mientras Marcello Hernández asumió el papel del Chavo. Chloe Fineman fue Doña Florinda, Sarah Sherman encarnó La Chilindrina y Andrew Dismukes se transformó en Don Ramón. Para completar el elenco nostálgico, Jon Hamm hizo una aparición especial como Profesor Jirafales. La parodia respetó los rasgos más entrañables del humor del programa original y funcionó como un puente entre culturas. En su versión anglo-hispana, logró convocar al público hispano de Estados Unidos y reconectar con la tradición latinoamericana del humor televisivo.