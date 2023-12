En su última actividad, Alberto Fernández respaldó al Mercosur y defendió un acuerdo con la UE: "Es imprescindible"

Durante su discurso, Fernández dijo que "en el mundo está naciendo un nuevo debate geopolítico en el que se está poniendo en crisis la hegemonía estadounidense, que empezó claramente con el retiro de las tropas de Afganistán, y que siguió con la guerra de Rusia y Ucrania que involucró a toda Europa, en gran medida, a pesar de Europa".

Al describir el contexto internacional, el mandatario detalló que "Europa además está crujiendo, porque primero se rompió el Brexit, y la guerra de Ucrania y Rusia los ha puesto en una situación realmente incómoda porque no sólo perdieron a su principal proveedor de energía que era Rusia, perdieron también a uno de los grandes proveedores de alimentos que era Ucrania".

Señaló que a nivel global "ya no hay más una guerra ideológica y lo que se avecina es una enorme guerra comercial con dos protagonistas: uno que no quiere ceder y se siente más débil, que son los Estados Unidos, y otro que se siente potente, que es China" y que "se presenta como el líder del multilateralismo".

alberto fernandez y lula.jpg Alberto Fernández y Lula ante su última foto oficial.

Alberto Fernández habló de los BRICS y el acuerdo Mercosur-UE

Además consideró que con la incorporación de Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, los BRICS pasaron a representar al 44 por ciento de la población mundial y el 36 por ciento del Ingreso Bruto Mundial". En ese marco, agregó: "Los BRICS hoy pesan más que el G7".

El jefe de Estado indicó que "en este mundo convulsionado y conmocionado" el pacto del Mercosur con la Unión Europea "es un acuerdo, geopolíticamente hablando, imprescindible para no quedar atrapados en la bipolaridad de China y Estados Unidos".

"Pero que sea imprescindible exige que nos sirva a todos, que es un pacto donde todos ganemos, porque si va a ganar uno y el resto va a perder ese no es un buen pacto", aclaró.

alberto, lula y cumbre del mercosur.jpg El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea y la relación con China, entre los temas abordados por los mandatarios.

El mensaje de Alberto a Xi Jinping: "Cada vez que lo necesité estuvo al lado mío"

El Presidente, en otro pasaje de su discurso agradeció a China: "Me voy del gobierno con una sincera e inmensa gratitud con Xi Jinping porque cada vez que lo necesité estuvo al lado mío, y me ayudó una y varias veces".

Además, se refirió a la situación de la hidrovía Paraná-Paraguay, y dijo que para promover la integración "es absolutamente cierto que los puertos en el Atlántico están en Montevideo y en Buenos Aires, y que la hidrovía también en gran medida pasa por Argentina".

"Lo que no logro entender es porqué se niegan a pagar peaje", si el país tiene que mantener el permanente dragado del fondo el lecho del río Paraná y Paraguay, de los puertos, y el balizamiento. "Que la Argentina pague todo y que los demás lo usen y no paguen nada no me parece justo", reflexionó.

Alberto Fernández evalúa dar un último mensaje a la población por cadena nacional

Fuentes con despacho en Casa Rosada no descartaron que el mandatario saliente, en sus últimos días de gestión, brinde un mensaje institucional sobre el estado del Estado.

El comunicado del presidente Fernández a la población sería su último acto de gobierno previo a la asunción de Javier Milei y, como tal, podría concretarse a través de una cadena nacional.

El mensaje, que en un principio se esperaba para el sábado, podría adelantarse para este viernes, según consignaron fuentes en Casa Rosada. Actualmente, Fernández continúa en Brasil en la cumbre del Mercosur, en lo que es su último viaje como jefe de Estado.

Durante la Cumbre, se realizó la ceremonia de firma y entrega de la Carta de Ratificación de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, y se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio entre el bloque regional y Singapur.

El presidente saliente estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.