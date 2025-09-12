Es falso que la figura de Javier Milei en estas fotos de reuniones de gobierno sea la misma

Usuarios en redes sociales viralizaron imágenes que comparan dos fotos oficiales en las que aparece el Presidente, afirmando que su figura parece un "maniquí" o un montaje digital.

Tras la derrota en las elecciones bonaerenses , el Gobierno nacional organizó dos equipos para relanzar la estrategia de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre: “la mesa política” y “la mesa federal” . Cuentas oficiales de funcionarios y de La Libertad Avanza (LLA) compartieron fotos de las primeras reuniones de estas “mesas”, ambas encabezadas por el presidente Javier Milei .

En ese contexto, circulan en redes sociales posteos que comparan las 2 fotografías y aseguran que la imagen del presidente se trata de un montaje, incluso llamándolo “maniquí” .

“Le sacaron una foto a Milei y es la que usan para ponerlo en todas las reuniones”, se lee en un tuit viral que compara ambas fotografías. Otro usuario cuestionó : “¿Insertaron al mismo Milei en las dos mesas o siempre sale idéntico en todas las fotos, incluyendo el lugar que ocupa en la silla?”.

Pero, a pesar de que en ambas fotos Milei hace una expresión similar y viste de manera parecida, es falso que su figura sea un montaje. Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso — constató que es posible apreciar notables diferencias en ambas fotografías, como las arrugas en la campera del presidente, la altura del cierre, el peinado y el ángulo del rostro, entre otras.

La pose de Milei en ambas fotos es distinta

En la primera fotografía se observa a Milei reunido en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

La primera imagen fue compartida por Francos el 10 de septiembre desde su cuenta oficial de X. “Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro”, señaló en la publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1965759939172827402&partner=&hide_thread=false Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.



En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025

La segunda imagen es del día anterior, el 9 de septiembre, y fue publicada por la cuenta oficial de La Libertad Avanza. En ella, aparecen (de izquierda a derecha) el vocero presidencial Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei; el presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el asesor Santiago Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1965474239458263138&partner=&hide_thread=false MESA POLITICA NACIONAL



El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad.



Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y… pic.twitter.com/ZeloOwWVjO — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 9, 2025

Ante su difusión, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la figura y expresión facial de Javier Milei parecería ser la misma en ambas imágenes y que se trataría de un montaje. Pero esto es falso.

El argumento de algunas cuentas es que hay supuestos “errores” en las fotografías que delatarían que ambas fueron retocadas digitalmente para “pegar” sobre ellas la misma imagen del mandatario. Por ejemplo, que supuestamente la bandera no se refleja en una de las fotos. Pero la bandera sí se refleja en el vidrio de la mesa: se ve el mástil y parte del moño de la punta, solo que las manos de Luis Caputo tapan la mayor parte de este elemento.

Milei Fotos pruebas 1 La primera foto de Javier Milei en reunión. Chequeado

Por otro lado, si la figura de Milei fuese una gigantografía que se mantuvo igual durante horas, debería verse exactamente igual. Pero se pueden apreciar notables diferencias en ambas fotografías. Una de las principales radica en los pliegues y luces de la campera del presidente. En la foto publicada por Francos, por ejemplo, el cierre de la campera está abierto, mientras que en la imagen publicada por la cuenta partidaria, no.

Milei Fotos pruebas 2 La comparación de las fotos. Chequeado

Además, aunque la pose del presidente es muy similar en ambas imágenes, en la foto de Francos se aprecia que inclina ligeramente más el mentón hacia el pecho.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

