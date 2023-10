Escándalo en San Juan: candidato de JxC quedó filmado en una clínica entre amenazas y golpes

Sergio Vallejos también dio su explicación del hecho, coincidiendo con el recepcionista: “Me pregunta por la obra social y le digo que no lo sé, que no se preocupe por el pago o por la obra social, que mi hijo tiene. Le pido que lo atienda de urgencia, que me traiga la camilla. Entonces me dice que si no le digo la obra social no me lo atiende y ahí pasó lo que pasó".