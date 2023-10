Espert votará a Milei y mantiene distancia: "Ya es un nombre de la casta"

Elecciones 2023: Espert apoyará a Milei pero mantiene distancia

En ese sentido, el diputado de JxC sostuvo: "Yo he militado el antikirchnerismo, he combatido al kirchnerismo, he sufrido el kirchnerismo en carne propia. El maldito Néstor Kirchner me inició una causa penal por complot contra el Gobierno en 2004, me quería meter preso solamente por no opinar como él, luego anticipé lo malo que iba a ser el canje de deuda, me persiguió con la AFIP y con la SIDE también".