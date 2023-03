Estela de Carlotto, sobre Rosario: "Las FFAA tienen que estar en los cuarteles"

"Si no se involucran las Fuerzas Armadas en Rosario. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pueblo armado? Las Fuerzas Armadas deben estar bien dirigidas. No yendo a matar. Van a condicionar a los revoltosos", había declarado Carlotto en diálogo con El Destape.

Reconocimiento Cristina Fernández de Kirchner Estela de Carlotto.jpeg Este martes, Cristina de Kirchner y Estela de Carlotto compartieron un acto en el Senado. Allí se le entregó la distinción Juana Azurduy a las Abuelas de Plaza de Mayo. Foto: Senado de la Nación.

Sin embargo, este miércoles la referente de DDHH volvió a hablar con la prensa y manifestó su arrepentimiento por sus propios dichos.

“Mirá, yo te voy a decir, la primera persona que me llamó (no la pude ubicar de nuevo), me equivoqué tremendamente cuando acepté que esté el Ejército”, comentó Estela de Carlotto a Radio 10.

Esta semana, ante la escalada de violencia narco que sacude a Rosario, el presidente Alberto Fernández anunció el envío de 1.400 efectivos de las fuerzas federales, así como también el despliegue de personal de Ingenieros del Ejército, pero no para patrullar ni trabajar en la seguridad, sino para colaborar con la urbanización de barrios populares de la ciudad.

Despliegue de las FFAA

Este miércoles, tras el revuelo que generó el anuncio y ante la incertidumbre sobre cómo funcionarán las tropas en el terreno, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, salió a aclarar en qué consistirá la laborar de los militares en la ciudad santafesina.

Al respecto, el funcionario reafirmó que las dotaciones del Ejército afectadas a Rosario "no van a desempeñar tareas de seguridad" sino que brindarán una "colaboración en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria".

"Estas acciones están encuadradas como misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas y ya se están desarrollando en diferentes lugares del país", remarcó Taiana.

Jorge TAIANA.jpg Foto: Ministerio de Defensa.

Al encabezar el acto de inicio del ciclo académico 2023 en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESGC), el titular de Defensa señaló que "debe quedar en claro que el Ejército en Rosario no va a desempeñar tareas de seguridad, sino que brindará una colaboración en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria".

La directiva política de la Defensa Nacional, establecida en el decreto 457/2021, fija entre las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas "brindar apoyo a la comunidad nacional", abundó Taiana.

Y reiteró que las Fuerzas Armadas "están para cumplir tareas de defensa nacional" mientras que "la tarea de seguridad en combate al narcotráfico o al delito es competencia de las fuerzas de seguridad provinciales y federales".

Por lo tanto, las funciones propias de la lucha contra el crimen organizado, insistió el ministro, "no son responsabilidad de esta cartera".