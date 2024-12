Javier Milei ratificó el rumbo económico y fue optimista para el futuro: "Subanse al tren del progreso o sean arrollados"

El mandatario comenzó agradeciendo a la audiencia " por haber sobrellevado los meses duros que tuvimos en el comienzo de nuestra gestión . Me gustaría agradecer en especial a los argentinos maltratados por el injusto modelo de la casta, los que no viven del Estado, los asalariados y los que tienen dos empleos para sostener a una familia".

Fue la séptima cadena nacional del presidente Javier Milei, luego del anuncio del DNU 70/2023 a días de haber asumido; otros dos por balance de gestión previos a finalizar su primer semestre de mandato; otros dos por el 25 del mayo y el 9 de julio; y la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 (que finalmente no fue aprobado).

Javier Milei en cadena nacional: deuda, divisas y tipo de cambio

En su mensaje grabado por cadena nacional, el Presidente de la Nación señaló "hoy no sólo está saneada la deuda sino también el flujo de importaciones porque se paga en tiempo y forma".

En ese marco, indicó que "hace un año teniamos más de un punto del PBI de déficit comercial y reservas netas negativas por u$s 11.000 millones; hoy tenemos superávit comercial creciendo a pasos agigantados, gracias a lo que pudimos comprar más de u$s 20.000 millones, tanto para acumular reservas como para hacer frente los pagos que teníamos".

"Hoy la brecha cambiaria está prácticamente muerta y el dólar libre se encuentra al mismo valor que hace un año. Hace 16 años no pasaba algo así en nuestro país. Eso produjo que el salario promedio crezca de u$s 300 a u$s 1.100", afirmó. En el ámbito financiero, señaló que "el riesgo país se encuentra por debajo de los 700 puntos y nuestros bonos están por encima de los u$s 70" y subrayó que "hoy los bancos prefieren trabajar de bancos. Hoy no sólo tenemos cuotas, sino también créditos hipotecarios a 30 años".

MILEI CADENA CAPTURA 2.jpg Javier Milei escogió como funcionarios cercanos a Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Patricia Bullrich.

Javier Milei en cadena nacional: Capital Humano, Seguridad y Relaciones Exteriores

El Presidente de la Nación remarcó otras áreas del Gobierno complementarias a la gestión económica. Así fue que, en términos de asignaciones sociales, remarcó la "eliminación de los intermediarios" y el aumento de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Cumplimos nuestra promesa de cuidar a los más vulnerables durante el ajuste", opinó.

En referencia a la seguridad, entendió que "hace un año, tener las calles secuestradas por los piquetes era la norma" pero "hoy los piqueteros tienen miedo de tomar la calle y la gente puede circular tranquila y con razón, porque para nosotros el orden público es sagrado". "Nuestras fuerzas del orden eran despreciadas por nuestra clase política; la calle era tierra de nadie e imperaba el sálvese quien pueda", manifestó en referencia al pasado y prometió tres leyes: agravamiento de reiterancia, ley antimafias y baja de imputabilidad.

Al respecto de las relaciones internacionales, Javier Milei reflexionó que "era costumbre que los gobiernos argentinos fueran un hazmerreír a nivel mundial asociados a las peores dictaduras" y que "éramos un país irrevelante o un ejemplo en todo el planeta de lo que no se puede hacer o decir". "Hoy el mundo vuelve a posar sus miradas sobre la Argentina por los motivos correctos", comparó y anticipó que "ciudadanos e inversores de todo el mundo evalúan la posibilidad de venir aquí".

MILEI CADENA CAPTURA 3 Javier Milei grabó un mensaje en Casa Rosada para la cadena nacional.

Javier Milei en cadena nacional: proyecciones al 2025

Al finalizar el balance de lo que consideró como logros de gestión, Javier Milei entendió que su gestión expresa "una ratificación de que nuestros próximos objetivos serán también una realidad". "Estamos entrando a un año de baja inflación, alto crecimiento económico y, en consecuencia, un crecimiento sostenido del poder adquisitivo de los argentinos", reiteró y prometió "una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público".

"La economía ha entrado en una recuperación cíclica que nos está sacando del pozo que nos dejaron", interpretó y se basó en dos argumentos: "La recomposición de los salarios reales y las jubilaciones por la destrucción de la inflación. Por otro lado, la recomposición de stocks de las empresas que van a dinamizar la economía luego de la liquidación de los inventarios del primer semestre".

Además, anunció una "reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieran haber debido. El año que viene veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias para ver quién atrae más inversiones". A su vez, respaldó al RIGI: "Tendremos el terreno de crecimiento lleno de nuevos jugadores que nunca tuvimos en nuestro país, en base a darle un marco fiscal lógico".

Remarcando los recursos energéticos, la extensión de tierras y el desarrollo del capital humano argentino, prometió un "plan nuclear argentino, que contemple la construcción de nuevos reactores". A su vez, dijo que en el 2025 "no habrá política fiscal y monetaria expansiva": "Nosotros no vamos a caer en esta tentación que seducía a la casta, porque nosotros somos el futuro y la prosperidad. Vamos a continuar con nuestro plan de ajuste y eliminación de impuestos". "Subanse al tren del progreso o sean arrollados", concluyó.