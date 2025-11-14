SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de noviembre 2025 - 08:11

Axel Kicillof creó un programa de apoyo económico y acompañamiento para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia

El Decreto 2640/2025 instituyó el “Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género”, que prevé acompañamiento especializado y una asistencia económica mensual de $138.000 por hasta seis meses.

PBA creó un nuevo programa de acompañamiento para mujeres y diversidades.

PBA creó un nuevo programa de acompañamiento para mujeres y diversidades.

Según la medida, el beneficio económico será excepcional, por única vez, y consistirá en una asignación mensual de $138.000 durante un período de hasta seis meses consecutivos, o por un plazo menor si la persona destinataria deja de cumplir los requisitos establecidos para el ingreso y la permanencia en el Programa.

Informate más

Las modificaciones del decreto

El decreto también modifica el artículo 2° del Decreto 997/20, incorporando al nuevo Programa como el punto 11 dentro del Sistema Integrado de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género (SIPP) de la provincia de Buenos Aires.

Ni Una Menos Policía Valla Seguridad Marcha

Asimismo, dispone que los subsidios otorgados en el marco del Programa quedarán exceptuados de lo establecido en los artículos 5°, 6°, 11, 19 y 20 del Anexo I del Decreto 124/23, referido al Reglamento General para el Otorgamiento de Subsidios.

El vínculo entre los ministerios

El Ministerio de Mujeres y Diversidad deberá informar mensualmente al Ministerio de Economía sobre las liquidaciones relativas a los subsidios, mientras que su titular queda facultada a modificar el monto de la asistencia económica, con previa intervención de Economía, para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

La medida establece que los gastos se atenderán con las partidas presupuestarias vigentes del Ministerio de Mujeres y Diversidad y que dicho organismo será el órgano rector encargado de dictar las normas interpretativas y complementarias para su implementación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias