Felipe Solá habló del megaplan del campo para incrementar las agroexportaciones

Para esta moción, que cuenta con la participación de Cancillería y los Ministerios de Economía, Agroindustria, y Producción, el complejo agroindustrial mostró unidad: "Se unieron todos y prácticamente no ha quedado nadie afuera. Son 40 y pico de cámaras de todo el interior. Nunca había visto esa unidad de productores y comercializadores en pos de aumentar las exportaciones argentinas".

Frente a ese panorama, desarrolló el ministro, se constituyó "una mesa que en pocos días alumbrará una síntesis del tema" y con la cual se conocerá "si se puede hacer un proyecto de ley de estabilidad fiscal".

"Este es un armado en la búsqueda de dos cosas que necesitamos: fuentes de trabajo rápidas, sobre todo en el Interior; y aumentar nuestras exportaciones, porque lo que firmamos respecto a la deuda son también obligaciones importantes para el país que postergó y bajó mucho sus obligaciones, pero quedan cuestiones que pagar y son importantes”, manifestó en diálogo con radio El Destape.

“Lo que acabamos de firmar sobre la deuda bajó las obligaciones pero la economía Argentina va a necesitar mejorar la balanza comercial. Si la economía comienza a repuntar van a aumentar las importaciones por la matriz productiva por eso es necesario aumentar las exportaciones", apuntó.

Consultado sobre las negociaciones que el Gobierno, por medio del Ministerio de Economía, comenzará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reveló: “Alberto Fernández y Martín Guzmán lograron antes de negociar con los bonistas que el FMI reconociera que la deuda no era sustentable, que era impagable. Lo dijo explícitamente y ahí empezaron a trabajar para lograr un acuerdo con los bonistas”.

“El actual Fondo no es el mismo FMI de siempre, la visión de Kristalina Georgieva no es la misma que la de su antecesora Christine Lagarde. El FMI sabe que le prestó dinero al gobierno Macri que permitió la fuga. Y el reglamento del FMI dice explícitamente que no se puede otorgar créditos que permitan la fuga. Eso produjo el cambio de directora”, afirmó el Canciller.