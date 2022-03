ExVialidad contradijo a Iguacel y descartó desvío de fondos a Báez

Se trata de un empleado de carrera de Vialidad de más de treinta años de experiencia, que creó el esquema de redeterminaciones de precios de las obras viales y el sistema a través del cual se realizan dichos recálculos, denominado SIGO. Según la acusación, las “redeterminaciones” de precios se utilizaron para esconder desvíos de dinero a favor de Lázaro Báez.

Mientras Javier Iguacel había afirmado que la DNV certificaba obras que no estaban terminadas y que las redeterminaciones de los valores de las obras escondían un ilícito, Coppeloti explicó que hay dos tipos de certificaciones: las provisorias, que hacen una estimación de la variación de cada ítem de una obra en función de la inflación, y las definitivas, que se calculan al final de cada obra. “Es común que haya errores o diferencias”, explicó, en las mediciones provisorias, lo que se corrige con la recepción final o definitiva de cada obra.

Lo que dejó en evidencia el testigo de este martes es que el exfuncionario macrista presentó su denuncia en base a valores de redeterminación provisorios sólo respecto de la ruta 9 y no sobre los definitivos, que no sólo no arrojaron diferencias a favor de Austral Construcciones, sino que incluso muestran una deuda por parte de Vialidad.

Para probar este punto nodal de esta causa, la defensa del empresario patagónico le exhibió al testigo una planilla de Vialidad Nacional de certificados de obras, donde puede verse que la mayoría de los ítems están “pendientes de pago”. Coppeloti validó la prueba y confirmó que los cálculos estuvieron basados en el sistema SIGO, que el propio Iguacel elogió en su declaración. Es decir, quedó asentado que no sólo Báez no cobró dinero de más, sino que tenía pagos pendientes por parte de la DNV.

Iguacel está lanzado en su carrera política como uno de los “halcones” que responde a Patricia Bullrich y uso su declaración para subir su perfil.