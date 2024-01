Ley ómnibus: la UCR podría tener la llave para definir la votación

Si bien se descuenta que el Gobierno obtendrá la aprobación del texto en general , los legisladores radicales podrían tener la llave para aprobar los distintos artículos cuando se lleve a cabo la votación en particular. Así, si bien habrá homogeneidad para la votación en general en la bancada de 34 diputados que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, se espera que haya libertad de acción para el jueves, cuando comiencen la pulseada por los artículos más problemáticos.

“Ya dimos quórum y vamos a votar en general. En cuanto a las delegaciones entendemos que hay que aclarar algunas cosas y, en lo referido a las privatizaciones, desde la UCR planteamos disidencias, así que esperaremos eso. Faltan más de 20 horas para que eso se discuta”, señalaron a Ámbito desde la bancada radical.

Otro legislador del mismo bloque sostuvo a este medio que acompañará las seis facultades extraordinarias, pero no privatizaciones, ya que quieren que se vote “ley por ley”.

En ese sentido, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Pese a que desde distintos partidos pidieron también eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Ley Ómnibus: la postura de la UCR

ley omnibus diputados congreso 31-01 Diputados debate desde el miércoles por la mañana la Ley Ómnibus

Más allá de anunciar que el bloque acompañaría en general la ley, dentro de la UCR surgieron diferencias en los últimos días. Por caso, antes de entrar al recinto Facundo Manes aseguró: “Vamos a discutir punto por punto, artículo por artículo. Incluso dentro de los bloques, puede haber diferentes miradas”.

En ese sentido, durante las últimas semanas surgieron distintas posturas dentro del bloque de la UCR. Un ala dispuesta a acompañar buena parte del proyecto de La Libertad Avanza (LLA) y otra más “dura”. Este grupo, que estaría compuesto por unos diez legisladores, puede ser determinante a la hora de la votación.

“Creo que el radicalismo tiene que ser un partido de centro, popular, que convoque a otros sectores. Este es un gobierno que no es el nuestro; es un gobierno que, si bien hay que darle gobernabilidad, hay que apoyarlo en las leyes que requiera para gobernar, para hacer lo que necesita, porque fue votado hace muy poco por el 56% de la gente. Yo soy oposición a este gobierno; no soy oposición light, no soy oposición amigable, soy oposición porque creo en otro modelo de país”, resaltó Manes.

Al referirse a las privatizaciones, Martín Tetaz sostuvo que el bloque se opondrá a la privatización del Banco Nación y los medios de las universidades públicas. Adelantó que se propondrá votar un listado de empresas “con las que no hay objeciones respecto de su privatización”.

Y advirtió que, si el Gobierno “insiste en querer privatizar alguna de las empresas que ya adelantamos posición contraria, va a tener dificultades para conseguir el número”.

El martes, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, había adelantado que “desde el conjunto del radicalismo” se acompañará “en general la Ley”. “Daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre”, señaló en un comunicado difundido por redes sociales.

Si bien durante una reunión del bloque el martes se acordó la postura general, todavía no está definido cómo votará cada legislador en particular. De hecho, desde la bancada radical confirmaron que a partir del jueves cada legislador tendrá libertad de acción según sus intereses provinciales.