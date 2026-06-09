FAdeA bajo sospecha: denuncias por presuntas filtraciones de licitaciones, conflictos de interés y favores a empresarios

Se investigan presuntas irregularidades en la Fábrica Argentina de Aviones involucrando a su presidente, Julio Manco, y su entorno.

Se denunciaron filtraciones de licitaciones, conflictos de interés y favores a empresarios, involucrando al presidente Julio Manco.

Las denuncias que comenzaron a circular dentro de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) exponen una serie de presuntas irregularidades que involucran al presidente de la compañía, Julio Manco , y a personas vinculadas a su entorno profesional, varias de ellas provenientes del ámbito de la Flota Aérea Presidencial y del negocio de los jets privados.

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Los cuestionamientos apuntan a supuestas filtraciones de información sensible de procesos licitatorios, posibles conflictos de interés en operaciones comerciales de la empresa y la participación de actores externos que, según diversas fuentes internas, no formarían parte de la estructura orgánica de FAdeA pero habrían intervenido en instancias relevantes de contratación y toma de decisiones.

Antes de desembarcar en FAdeA, Manco se desempeñó durante la administración de Mauricio Macri como director general de Logística de la Flota Aérea Presidencial.

En esa posición habría construido una extensa red de contactos y amistades dentro del sector de servicios aeronáuticos y operadores vinculados al mercado de aeronaves ejecutivas.

Entre esos nombres aparece Claudio Cavina , señalado en diversas investigaciones periodísticas como un nexo entre funcionarios públicos y proveedores aeronáuticos.

El diario Clarín publicó informes sobre presuntas maniobras irregulares en contrataciones vinculadas a la Flota Presidencial, donde Cavina aparecía mencionado como un actor con influencia en los procesos de contratación y relación con proveedores.

La pregunta que hoy formulan sectores internos de FAdeA es por qué Manco aceptó el pase en comisión de Cavina; -que prestaría servicios en el ministerio de Justicia-; para gestionar asuntos vinculados a licitaciones de la empresa estatal cuando existe una estructura formal de Compras y Contrataciones integrada por personal especializado y responsable de esos procedimientos.

El chat que abrió interrogantes

Uno de los elementos que alimentan las sospechas es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado "Licitaciones FAdeA", creado por el propio presidente de la fábrica.

Según testimonios que circulan entre trabajadores y ex empleados de la compañía, Cavina figuraba como integrante del grupo.

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En un diálogo del grupo, Manco consulta sobre el estado de diversos procesos licitatorios y solicita “una calendarización” de los procedimientos. Cavina responde:

—"Estoy trabajando en eso, pero me falta info".

A lo que Manco contesta: —"Por favor arbitremos los medios para que te den todo lo que necesitas, lo quiero URGENTE".

El intercambio podría interpretarse como una simple coordinación administrativa.

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando terció la abogada Julia Enríquez, gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA con un anuncio perturbador:

¬“Julio, a raíz de la comunicación que recibí al mail de transparencia informando que se habían filtrado los pliegos, yo pedí que no se compartieran más los pliegos hasta tanto no salgan publicados, sólo deben tener el pliego quien firma el RMS (n.r. Requerimiento de Materiales y Servicios) y compras, Ya hablé con Claudio y va a pedir info solo de los cronogramas para avanzar”.

La advertencia resulta particularmente sensible porque reconoce la existencia de una denuncia por presunta filtración de pliegos antes de su publicación en el sitio oficial Compr.Ar.

La ventaja de conocer antes

La eventual circulación anticipada de documentación licitatoria constituye uno de los puntos más delicados del caso.

Si efectivamente determinados proveedores tuvieron acceso previo a los requisitos técnicos y comerciales de las contrataciones, habrían contado con una ventaja competitiva respecto de otros oferentes al momento de preparar sus propuestas.

Cae de plomada una pregunta: ¿quiénes se beneficiaron de ese anticipo furtivo que permite adecuar y alinear el bien o el servicio a ofrecer con los requisitos que iba a plantear la fábrica en los pliegos de sus licitaciones?

En la lista de presuntas filtraciones a favoritos están los pliegos de: Servicios de Limpieza, Servicios de Seguridad, Servicios de Mantenimiento de espacios verdes, Servicios de Refrigerio y Almuerzo, Servicios de Mantenimiento Industrial de Máquinas y Equipos y, Servicios de Albañilería y Tareas Generales.

Aeronaves privadas y presuntos conflictos de interés

Otro conjunto de cuestionamientos involucra operaciones comerciales vinculadas a aeronaves privadas que entraron a FAdeA para trabajos de mantenimiento y pintura.

Fuentes del área comercial sostienen que Manco habría intervenido personalmente en procesos de cotización correspondientes a la aeronave Cessna 402 matrícula LV-JHP ingresada a la fábrica a través de la empresa Flight Edge para el cliente final; Juan Leiva.

Según esos testimonios, cada vez que la oficina comercial elevaba una propuesta económica, el presidente solicitaba revisar los valores a la baja, reduciendo el margen comercial de la empresa.

Las mismas fuentes afirman que la insistencia por disminuir los costos a los trabajos del LV-JHP llamó la atención dentro de la organización y motivó especulaciones respecto de posibles vínculos personales con el propietario final de la aeronave que se dijo sería el padrino de Manco.

Otro caso similar ocurrió con tareas de pintura realizadas a una aeronave matrícula LV-GRQ de la empresa Pacific Ocean con sede y base operativa en San Fernando.

Documentación interna citada por denunciantes señala que mientras las áreas técnicas calcularon costos por 12.540 dólares, el precio finalmente acordado con el cliente fue una ganga más bien de pérdida.

La secuencia quedó registrada en un chat donde el entonces gerente comercial Pablo Salort informa que el precio convenido (por el presidente Manco) con el cliente fue de 5.000 mil dólares.

La diferencia no sólo redujo drásticamente la rentabilidad de la operación, sino que generó objeciones dentro de la propia estructura comercial.

La discrepancia entre el costo que elaboró el personal de la oficina comercial y el precio de ganga convenido por Manco que luego ordenó cumplir el gerente Salort quedó en evidencia cuando este último esquivó colocar su firma en el Acta de Precios.

El documento dejaba en letras de molde una diferencia se diría ruinosa en detrimento de las cuentas de la empresa.

El Acta de Comité de Precios exhibe sin vueltas que los 5 mil dólares no dejaron utilidades hasta se podría decir que por arbitrios inconsultos del titular de FAdeA se subsidia a un grupo de favorecidos mientras la empresa lucha por recuperar sustentabilidad económica.

Al parecer la idea comercial que no prosperó consistía en cobrar bajo costo de mercado para ganar en la escala, una fantasía de Narnia.

Riesgos para la certificación internacional

El costo del trabajo era sólo por la mano de obra ya que la pintura la proveía el cliente Pacific Ocean, cuestión que trajo otro dolor de cabeza a la planta de Córdoba que ya había pasado por la misma situación con la pintura suministrada por el cliente Leiva para su Cessna 402.

Sucedió que Pacific Ocean proveyó pintura de automóvil en lugar de la normada para aeronáutica y, la flexibilidad de Manco hacia sus clientes-amigos del sector dejó a la fábrica en la posición de vulnerar estándares internacionales que imponen el cumplimiento de requisitos específicos para mantener la certificación.

Una fábrica de aviones de la magnitud industrial de FAdeA está estrictamente obligada a utilizar pintura aeronáutica certificada (recubrimientos especialmente diseñados y aprobados para la aviación) para el exterior y las partes estructurales de la aeronave.

No hacerlo, además del incumplimiento normativo, expone a FAdeA a una situación legal comprometida en caso de siniestro de la aeronave tratada.

La pintura para aeronaves exige certificados de calidad y trazabilidad que las autoridades aeronáuticas revisan en las inspecciones.

La cuestión resulta especialmente sensible debido a que FAdeA obtuvo en 2025 la certificación como Approved Repair Station bajo la normativa 14 CFR Part 145 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), acredita que cumple con los más altos estándares técnicos, operativos y de gestión exigidos por la autoridad aeronáutica estadounidense para la realización de mantenimiento, inspecciones y reparaciones de aeronaves civiles.

Denuncias ante organismos de control

Estos procesos fueron objeto de denuncia ante la Oficina Anticorrupción, se analizaron en 2025 bajo la carpeta SISA OA N°23.563 y la pertinencia de los hechos motivaron una denuncia que tramita en el juzgado federal N°3 de Córdoba a cargo de Miguel Vaca Narvaja en el expediente N°15488/2026.

Por el momento no existen resoluciones judiciales que acrediten responsabilidades penales de los involucrados.

Sin embargo, la acumulación de denuncias, la existencia de advertencias internas sobre presuntas filtraciones y los cuestionamientos respecto de decisiones comerciales adoptadas en FAdeA conforman un cuadro que, para numerosos empleados y ex funcionarios de la compañía, amerita una investigación exhaustiva por parte de los organismos de control y de la Justicia.