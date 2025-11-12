Falleció Dylan, el perro de Alberto Fernández que lo acompañó en su paso por la Rosada

“En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido", escribió el exmandatario en sus redes. El can había atravesado problemas de salud.

Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández , falleció este miércoles tras varios meses con complicaciones de salud. Se trata de la mascota que acompañó al exmandatario en la Quinta de Olivos durante sus cuatro años de gobierno.

El perro vivía junto a su dueño en el barrio porteño de Puerto Madero y contaba con un paseador que lo sacaba diariamente. Según testigos, en los últimos tiempos se lo veía caminando desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura . Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, escribió Fernández en su cuenta de Instagram a modo de despedida.

“En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”, agregó.

Dylan había tomado relevancia durante la campaña presidencial de Fernández, y se lo veía seguido por el Instagram del entonces candidato a Presidente.

Embed - Alberto Fernandez on Instagram: "Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!"

Además, estuvo presente en la recordada "Fiesta de Olivos", inmortalizada en la recordada fotografía tomada el 14 de julio de 2020 pero difundida un año después.

FIESTA OLIVOS Dylan, presente en la Fiesta de Olivos.

Alberto Fernández más cerca de ir a juicio por violencia de género: la Justicia rechazó su pedido de anular la elevación de la causa

El expresidente Alberto Fernández está más cerca de ir a juicio por la causa de violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez. La Cámara Federal porteña rechazó este jueves un primer planteo de su defensa para anular la elevación a juicio de la causa. Tras el apartamiento del juez Julián Ercolini, quien estaba a cargo del expediente, había pedido que la investigación comience de nuevo.

La Sala II de la Cámara Federal porteña con el voto de mayoría de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun (Roberto Boico lo hizo en disidencia) rechazó un primer planteo de nulidad que había hecho el expresidente. Su defensa, ejercida por Silvana Carreira, planteó que existían irregularidades en la recolección de pruebas durante la investigación y en los plazos legales.

En concreto, señalan que la acusación de Yañez, querellante en la causa, fue hecha fuera de término y que el pedido de elevación a juicio hecho por el fiscal Ramiro González era inválido porque no se habían incluido pruebas propuestas por la defensa de Alberto Fernández.

La defensa del expresidente argumentó que la cerró la etapa de investigación "sin agotar la producción de prueba relevante". ofrecida por esta parte”. Una de ellas fue el testimonio de empleados de la quinta presidencial de Olivos que pudieron haber presenciado las situaciones de presunta violencia de Fernández contra Yañez. “Estas personas pueden aportar datos clave sobre su estado físico, emocional o conductual, y su exclusión lisa y llana compromete la búsqueda de la verdad material”, se quejó la defensa.

El fiscal González había desestimado este pedido porque, según él, ya habían declarado los testigos más relevantes y los testimonios propuestos por el expresidente no eran relevantes para el caso. Sobre este punto el juez Ercolini no se pronunció fundadamente sobre los reclamos de la defensa y, según el juez Boico, debería haberlo hecho.