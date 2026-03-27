Vuelo de Manuel Adorni: una testigo afirmó que se intentó evitar la facturación y relató pagos en efectivo de Grandío Por Vanesa Petrillo + Seguir en









La empleada de Jag Executive Aviation dio detalles de la contratación del vuelo. En relación al pago del vuelo de regreso, la testigo afirmó que se realizó en efectivo.

Archivo. Una testigo ratificó que fue Grandío quien pagó el viaje de Adorni a Punta del Este

Una empleada de la firma Jag Executive Aviation declaró como testigo y aportó detalles sobre la contratación de un vuelo privado a Punta del Este del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia. Según su testimonio, Vanesa Tossi, fue contactada por el periodista Marcelo Grandío —a quien dijo conocer de años anteriores— para solicitar una cotización con el objetivo de “invitar a una familia” al destino uruguayo.

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La testigo explicó que, una vez enviada la propuesta, tomó conocimiento de que los pasajeros invitados eran el jefe de Gabinete y su familia. En ese contexto, aseguró que en un primer momento Grandío le manifestó que no quería que el vuelo fuera facturado. “Luego acordamos facturar sólo el tramo de ida”, indicó, y precisó que aportó un chat en el que, según dijo, se establecía que la factura debía emitirse a nombre de la firma Imhouse (de Grandio)

Avanza la investigación por el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este Durante su declaración, también sostuvo que Grandío le pidió que intentara vender plazas en los tramos en los que la aeronave volaría sin pasajeros, con el objetivo de reducir costos, dado que se trataba de una invitación.

ADORNI De acuerdo con su relato, logró comercializar tres pasajes —dos en el vuelo de regreso del 12 de febrero y uno en el tramo previo del 17 de febrero— lo que derivó en un descuento de u$s1.800 sobre el precio total. “Por eso el costo final fue de u$s3.000 ”, detalló.

En relación al pago del vuelo de regreso, la testigo afirmó que se realizó en efectivo.

Señaló que, tras recordarle la deuda a Grandío el lunes 23, este le indicó que se comunicaría una persona llamada “Horacio”, quien —según dijo— había intervenido previamente en el pago del tramo de ida. Luego, relató, fue contactada por un hombre identificado como “Marcelo”, quien le manifestó que trabajaba para Grandío y coordinó la entrega del dinero. “Finalmente se encontró conmigo y me entregó un sobre con el efectivo”, declaró. Marcelo Grandio, “nervioso” La testigo también hizo referencia a lo ocurrido tras la difusión pública del caso. Aseguró que Grandío la contactó “varias veces, muy nervioso”, mediante llamados que decidió no atender. Como elemento adicional, informó que aportó una copia de una carta documento enviada por Grandío a la empresa Issin. En ese documento, según describió, desconocía la factura emitida por el vuelo, negaba el servicio prestado y solicitaba la emisión de una nota de crédito, pese a que el monto de u$s3.000 ya habría sido abonado. Finalmente, se dejó constancia en el expediente que, mientras se desarrollaba la audiencia, recibió nuevos mensajes de Grandío y un llamado telefónico que no respondió, situación que quedo asentada en el acta.