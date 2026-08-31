Caso Cerimedo: la Justicia boliviana ordenó la detención de una mujer señalada de coordinar el ataque + Agregar ámbito en









María Argentina Rojas Roca, exresponsable del aeropuerto de Viru Viru, quedó imputada por presunto asesinato en grado de complicidad.

El Ministerio Público Fiscal de Bolivia profundiza la investigación sobre la presunta red del consultor Fernando Cerimedo.

El Ministerio Público Fiscal de Bolivia dio un paso más en la supuesta red de contactos del consultor Fernando Cerimedo para llevar adelante el intento de asesinato contra su expareja Nadia Beller, a partir de la orden de detención de María Argentina Rojas Roca. Los investigadores señalan a Rojas Roca como la responsable de reunirse y dar órdenes a los sicarios que atacaron a Beller el 17 de agosto pasado.

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Rojas Roca, que según denunció Beller había sido puesta como responsable del aeropuerto de Viru Viru, donde fue detenido Cerimedo cuando intentaba salir de Bolivia, quedó imputada bajo el cargo de presunto delito de asesinato en grado de complicidad.

Según informaron los medios bolivianos, el Ministerio Público Fiscal incorporó elementos que vinculan a Rojas Roca con los sicarios que intentaron asesinar a Beller en el ingreso al Swiss Hotel en Santa Cruz de la Sierra. La imputada habría mantenido las reuniones para coordinar con los sicarios el momento del ataque y transferido dinero.

Beller relacionó en sus denuncias públicas a Rojas Roca con el expresidente de la Aduana, Alberto Soto, a quien también señaló como socio de Cerimedo. Soto habría designado a Rojas Roca frente a la aduana del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, a pesar de que tenía antecedentes por narcotráfico en Brasil, según trascendió.

María Argentina Rojas Roca es señalada de coordinar el ataque a Nadia Beller y contactar sicarios. Soto renunció a la presidencia de la Aduana un día después del intento de asesinato contra Beller. "Ha sido un trabajo extraordinario el de Alberto Soto", dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, cuando confirmó la renuncia de quien ahora es señalado como socio de Cerimedo, quien —a pesar del silencio del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz— era su consultor más cercano.

Lo que declarará Beller sobre el enriquecimiento ilícito de Cerimedo Como adelantó Página|12, Beller declarará esta semana como testigo en otra causa que investiga a Cerimedo por enriquecimiento ilícito y contaría operaciones corruptas relacionadas con la venta de combustible en el mercado negro y la salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái, en operaciones que involucrarían una relación con la mujer y la hija del presidente Paz. También denunciará una maniobra en el departamento de Beni relacionada con el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas.