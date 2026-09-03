Fernando Cerimedo será enviado a la cárcel de máxima seguridad en Bolivia

La Justicia boliviana confirmó su traslado a Chonchocoro mientras el Congreso chileno abrió una investigación por sus presuntos vínculos con campañas políticas.

Fernando Cerimedo enfrenta en Bolivia una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otra causa vinculada al ataque contra Nadia Beller.

La Justicia de Bolivia confirmó el traslado de Fernando Cerimedo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro , en La Paz, donde cumplirá seis meses de detención preventiva por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, el caso sumó un nuevo frente en Chile por sus posibles vínculos con campañas políticas.

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El tribunal boliviano rechazó el pedido de la defensa para dejar sin efecto el traslado y mantener al consultor argentino en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Sus abogados habían argumentado que desde esa prisión podía ejercer plenamente su derecho a la defensa , ya que allí cumple otra detención preventiva.

Durante la audiencia, Cerimedo negó las acusaciones y rechazó haber tenido influencia sobre las decisiones del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La nueva causa por enriquecimiento ilícito avanza en paralelo a la investigación que lo señala como presunto autor intelectual del ataque contra la dirigente Nadia Beller.

El caso tomó mayor dimensión luego de que, durante un allanamiento realizado en una vivienda de La Paz vinculada al consultor, las autoridades encontraran cerca de u$s50.000 en distintas monedas . También detectaron lo que describieron como una “granja de bots” , un sistema utilizado para generar miles de mensajes automatizados mediante cuentas falsas.

El hallazgo de la presunta granja de bots abrió un nuevo capítulo en Chile. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de una comisión especial investigadora para determinar si existieron mecanismos de manipulación algorítmica y campañas de desinformación mediante cuentas automatizadas durante procesos electorales y plebiscitarios desde 2020.

La Justicia boliviana dispuso que el consultor sea trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) José Montalva y obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando el mínimo de 62 apoyos necesarios. La propuesta había sido rechazada durante una primera votación realizada un día antes.

El interés parlamentario está relacionado, entre otros antecedentes, con la participación de Cerimedo en la campaña del Rechazo del plebiscito constitucional de 2022, vinculada a sectores del Partido Republicano, espacio fundado por el actual presidente chileno, José Antonio Kast.

A esto se sumaron las declaraciones de Nadia Beller, quien afirmó que Cerimedo también había trabajado con el equipo de Kast durante su campaña presidencial. El mandatario, sin embargo, negó haberlo contratado para sus campañas.

En una entrevista radial, Kast sostuvo: “El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”.

El hallazgo de una presunta “granja de bots” durante un allanamiento amplió el alcance político del caso hacia Chile. Emol

Qué investigará la comisión

La comisión parlamentaria buscará reunir información sobre el eventual uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas, trolls, inteligencia artificial y mecanismos de manipulación algorítmica en elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020.

Entre los antecedentes que serán analizados aparece una denuncia realizada en julio de 2025 por la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei, quien había señalado una campaña de ataques mediante bots que le atribuía falsamente un diagnóstico de Alzheimer. Una de las cuentas mencionadas en aquella oportunidad fue “Neuroc”, que dejó de estar activa en X en coincidencia con la detención de Cerimedo.

Desde la oposición también reclamaron explicaciones al Gobierno. El socialista Juan Santana anticipó que pedirá al Servel información sobre Numen y sus sociedades relacionadas en las rendiciones de gastos electorales.

Su compañero de bancada Daniel Manoucheri afirmó: “El presidente Kast y el Partido Republicano deben aclarar sus vínculos con Fernando Cerimedo. El país merece saber quiénes han financiado a estos grupos”.

El diputado independiente Jaime Araya sintetizó el reclamo con una frase: “Lo que estamos pidiendo es algo muy simple: transparencia”. Por su parte, Montalva celebró la aprobación de la comisión y cuestionó al oficialismo: “¿Qué se esconde? ¿Qué no quieren que se investigue?”.