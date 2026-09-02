Fernando Cerimedo respaldó al supuesto sicario y apuntó contra Beller

Desde la cárcel de Palmasola, el exasesor apuntó contra su ex y su "falta de pruebas". Además, defendió un video en el que un acusado señaló que el objetivo del ataque no era Beller sino "un argentino".

El exasesor Fernando Cerimedo compartió una carta en las últimas horas, en la que apuntó contra su expareja, la abogada Nadia Beller, y le pidió que deje de "acusarlo sin pruebas". Además, respaldó a un presunto sicario identificado como Aldo Peña , tras un testimonio suyo que podría ayudar a determinar a los responsables del atentado.

Peña afirmó en esa grabación que el verdadero blanco de la operación, en el que Beller recibió varios disparos de dos hombres, era un “argentino”. “El objetivo no era matar a esa señora”, dijo en el archivo, defendido por Cerimedo y difundido luego de que la Policía boliviana lo señalara como uno de los atacantes de la abogada.

Desde la cárcel de Palmasola , el exconsultor político de Javier Milei escribió que "el contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables".

Sobre su situación actual, remarcó: "Desde el momento en que fui detenido, he permanecido prácticamente sin posibilidad de defenderme públicamente y de explicar mi versión de los hechos".

En ese sentido, reiteró "algo que he sostenido desde el primer día : soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia". En esa línea recordó que en la declaración de la abogada, "existen referencias que planteaban la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido utilizado para perjudicarme".

Por último, Cerimedo le hizo un claro pedido a Beller: "A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas. Existen límites que no deberían cruzarse".

Además, aseguró que "la acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida". No obstante, afirmó que cree en la Policía, en el Ministerio Público de Bolivia y en el avance de la investigación para "demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona"

Por último, Cerimedo le hizo un claro pedido a su expareja: "A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas. Podemos tener diferencias personales, pero existen límites que no deberían cruzarse cuando está en juego la libertad y la vida de una persona".

Caso Cerimedo: la Justicia boliviana ordenó la detención de una mujer señalada de coordinar el ataque

El Ministerio Público Fiscal de Bolivia dio un paso más en la supuesta red de contactos del consultor Fernando Cerimedo para llevar adelante el intento de asesinato contra su expareja Nadia Beller, a partir de la orden de detención de María Argentina Rojas Roca. Los investigadores señalan a Rojas Roca como la responsable de reunirse y dar órdenes a los sicarios que atacaron a Beller el 17 de agosto pasado.

Rojas Roca, que según denunció Beller había sido puesta como responsable del aeropuerto de Viru Viru, donde fue detenido Cerimedo cuando intentaba salir de Bolivia, quedó imputada bajo el cargo de presunto delito de asesinato en grado de complicidad.

Según informaron los medios bolivianos, el Ministerio Público Fiscal incorporó elementos que vinculan a Rojas Roca con los sicarios que intentaron asesinar a Beller en el ingreso al Swiss Hotel en Santa Cruz de la Sierra. La imputada habría mantenido las reuniones para coordinar con los sicarios el momento del ataque y transferido dinero.