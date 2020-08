El fiscal que maltrató al aire a Luli Trujillo pidió licencia psicológica prolongada

El requerimiento del titular del Ministerio Público Fiscal fue elevado a la Comisión Especial de Jurado de Enjuiciamiento que deberá analizar si el recurso es admisible o no, informaron fuentes judiciales a este medio.

Gérez, en nombre del ministerio público de la provincia, le pidió disculpas a Trujillo y remarcó que es inaceptable que existan "este tipo de actores" en la Justicia.

"Sus acciones desconocen las leyes de protección de las mujeres y van en contra de la propia institución que representa", enfatizó el funcionario judicial y remarcó el sentimiento común de la comunidad judicial: "Nos sentimos abochornados y avergonzados por esta situación. Fueron muchas las personas del ministerio que me llamaron para repudiar como te trató y te pido disculpas".

https://twitter.com/lulitru/status/1291723124476698625 El fiscal general de Neuquén @josegerez se comunico conmigo para pedirme disculpas en nombre del Ministerio Público de dicha provincia y me informó que ayer por la tarde inició el pedido de juicio político al fiscal jefe de Cutral Có Santiago Terán. (sigue) — Luli Trujillo (@lulitru) August 7, 2020

Por su parte, la periodista dialogó con la agencia Télam y consideró que: "Terán hizo un acto de machismo explícito en TV".

"Terán dijo tres veces mal mi nombre, me trataba como una niña, tenía un falso discurso feminista, me hacía preguntas que yo no tenía porqué responder y a mi compañero le hablaba de otra manera", resumió Trujillo y sostuvo: "No voy a olvidar más (la entrevista), nunca pasé por una situación así".