Florencia Arietto propuso libre portación armas para mujeres víctimas de violencia

La ex asesora del Ministerio de Seguridad y actual integrante del equipo bonaerense de Diego Santilli, Florencia Arietto , propuso la tenencia de armas de fuego como medida para combatir los femicidios y la violencia de género : “Yo liberaría la portación para mujeres víctimas de violencia”. También propuso que dichas mujeres cuenten con “la instrucción de tiro gratuita por el Estado”.

“Voy a promover el entrenamiento en tiro y la libre portación de armas para mujeres víctimas de violencia de género porque el Estado no está protegiendo a las mujeres, que están muriendo como palomas”, dijo la ex asesora de Patricia Bullrich en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.