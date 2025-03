FMI: Javier Milei se enfoca en los gobernadores para blindar el DNU

Puertas adentro de la bancada del PRO y cerca de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) sostienen que después del endeudamiento en más de u$s44.000 millones tomado durante la presidencia de Mauricio Macri no existe demasiado margen para oponerse a un nuevo acuerdo con el Fondo.

Gustavo Saénz impulsa junto a Milei el alambrado de la frontera y ya recibió a Patricia Bullrich. Salta es una de las provincias donde podría incluso haber un acuerdo electoral entre el oficialismo y las fuerzas del cielo. "Le quiero decir al gobierno nacional que le agradezco que haya tomado la posta, porque le correspondía y porque muchos gobiernos nacionales no lo hicieron, en cuidado de nuestra frontera", aseguró Saenz en su discurso de apertura de sesiones ante la Legislatura.

JAVIER MILEI 1500 APERTURA SESIONES CONGRESO Milei anunció durante la apertura de sesiones ordinarias que hay avances en un acuerdo con el FMI. Presidencia

Aliados de Javier Milei

En Misiones, donde habrá elecciones provinciales adelantadas el 8 de junio, la Casa Rosada y Carlos Rovira, jefe político de la provincia, sostiene un pacto de no agresión donde el sello local de La Libertad Avanza no le disputa poder territorial al gobernador Hugo Passalacqua a cambio de apoyo de los legisladores nacionales misioneros en el Congreso. Más belicoso se mostró el rionegrino Alberto Weretilneck en la apertura de sesiones en su provincia donde advirtió que “no permitimos que nos dividan ni que la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Que nadie defina el proyecto de provincia fuera de nuestros límites. No queremos que nos digan quiénes debemos ser”.

En el peronismo, el tucumano Osvaldo Jaldo que sacó a sus diputados de Unión por la Patria para tener ventanilla única en el Congreso para negociar con el Poder Ejecutivo Nacional aparece como el más permeable a apoyar el DNU, al igual que el catamarqueño Raúl Jalil. Son dos de los mandatarios que apoyaron la iniciativa de la Casa Rosada para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional.

Jalil fue, además, uno de los seis gobernadores que viajaron la semana pasada a Canadá junto a Karina Milei para participar de una cumbre de minería. El catamarqueño estuvo acompañado por el sanjuanino Marcelo Orrego, el mendocino Alfredo Cornejo; Claudio Vidal de Santa Cruz; Carlos Sadir de Jujuy y el riojano, Ricardo Quintela, el único abiertamente crítico del Gobierno en esa delegación.

Flotación del DNU

El radical de Corrientes, Gustavo Valdés, aparece como otra tabla de flotación para el DNU que Javier Milei enviará al Congreso. El mandatario fue uno de los que intercedió en el Senado para que su coprovinciano, Eduardo Vischi, frenara el proyecto que creaba una comisión investigadora por la cripto estafa $LIBRA, que había sido promocionada por el Presidente. El gobernador pasó la semana pasada por Casa Rosada y se reunió con Lisandro Catalán.

Asfixiados financieramente por el recorte de partidas para obra pública, el freno en el envío de fondos para salud y educación, sumadas a las deuda por la coparticipación y cajas jubilatorias no transferidas que Nación no cancela con sus distritos, los gobernadores exhiben una situación de extrema dependencia económica en relación al Gobierno nacional. Un escenario agravado por la ausencia del Presupuesto 2025 que le permite al Presidente el manejo discrecional de las partidas.