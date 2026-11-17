La inteligencia estadounidense identificó posibles amenazas contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca descartó riesgos creíbles inmediatos, mientras Teherán rechazó las acusaciones.

La inteligencia de EEUU detectó un presunto plan de Irán para atacar con armas químicas.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron un presunto plan de Irán para perpetrar ataques con armas químicas y una bomba radiactiva contra altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump en Washington . La información surgió de una investigación que recopiló los testimonios de siete funcionarios estadounidenses con conocimiento de las evaluaciones de seguridad.

Según el informe, las autoridades identificaron indicios de una posible operación que contemplaría objetivos y ubicaciones específicas dentro del territorio norteamericano. El descubrimiento motivó una serie de reuniones de emergencia y la elaboración de planes de contingencia para prevenir un eventual atentado.

“El complot detectado por EEUU fue muy específico e incluye lugares y objetivos , y generó una oleada de planes de contingencia estadounidenses”, señalaron dos de las fuentes consultadas por la cadena.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que, pese al seguimiento de las posibles amenazas , actualmente no existen indicios considerados creíbles de un ataque inminente contra el territorio estadounidense.

De acuerdo con la investigación de CNN, los organismos de seguridad norteamericanos detectaron comunicaciones atribuidas a Irán que despertaron preocupación por la posibilidad de un ataque con armamento no convencional. Según los testimonios recopilados, “la inteligencia norteamericana detectó comunicaciones iraníes en las que se afirma que el país ocultó dentro de Estados Unidos materiales para fabricar bombas ”.

El coflicto entre EEUU e Irán continúa vigente. REUTERS

La información encendió las alarmas entre los responsables de seguridad nacional, quienes comenzaron a evaluar distintos escenarios para impedir que los supuestos preparativos derivaran en un atentado.

Entre las principales preocupaciones se encuentra la posibilidad de que los atacantes utilicen armas químicas o dispositivos de dispersión radiactiva, conocidos como bombas sucias.

“Los funcionarios advirtieron que Estados Unidos es sumamente vulnerable a un ataque con armas no convencionales. Las bombas sucias, que incorporan materiales radiactivos a una bomba convencional, son relativamente fáciles de ensamblar”, consignó la CNN.

Los investigadores también contemplan la posibilidad de que una eventual operación sea ejecutada por personas que ya se encuentren dentro del país, sin necesidad de trasladar agentes desde el exterior.

En ese sentido, la cadena estadounidense advirtió que “Irán no necesariamente tendría que introducir clandestinamente en el país a agentes entrenados: solo tendría que convencer a una persona que ya vive en Estados Unidos de llevar a cabo el ataque”. Por el momento, el reporte no establece que el supuesto complot se haya concretado ni que exista una operación en marcha confirmada públicamente.

La Casa Blanca descartó una amenaza creíble e inmediata

Después de que trascendiera la investigación periodística, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, difundió un comunicado para referirse a las medidas de seguridad adoptadas por la administración estadounidense. La funcionaria aseguró que los organismos competentes mantienen un seguimiento permanente de las posibles amenazas contra el país.

Estados Unidos está “vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional”, sostuvo. La declaración buscó establecer una diferencia entre los indicios analizados por los servicios de inteligencia y la existencia de un riesgo concreto e inmediato.

Según las fuentes consultadas por CNN, durante la última semana se realizaron varias reuniones entre funcionarios de seguridad para evaluar medidas preventivas. “Los funcionarios celebraron varias reuniones durante la última semana para analizar cómo contrarrestar la amenaza, una planificación que una fuente describió como “prudente”“, señaló el informe.

En ese contexto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue trasladado a una residencia militar durante la semana anterior, según la información publicada por la cadena. La medida se conoció en medio del refuerzo de los protocolos de seguridad relacionados con las posibles amenazas contra integrantes del gobierno.

Irán negó las acusaciones sobre un posible ataque con armas químicas

Desde Teherán, las autoridades iraníes rechazaron las versiones que vincularon al país con la preparación de atentados mediante armamento químico. Un portavoz de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, emitió un comunicado en respuesta a las consultas de CNN.

El representante diplomático afirmó que Irán “considera que el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia es completamente ilegítimo y rechaza categóricamente y refuta de manera inequívoca las acusaciones falsas y fabricadas difundidas al respecto“.

La respuesta iraní se produjo en un contexto de extrema tensión con Estados Unidos, marcado por las operaciones militares y las dificultades para alcanzar un acuerdo diplomático. Mientras Washington analiza los indicios recopilados por sus organismos de inteligencia, el gobierno iraní sostiene que las acusaciones carecen de fundamento.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán agravó las tensiones

El presunto plan de ataque se conoció en medio de la escalada militar que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán desde comienzos de 2026. El 28 de febrero, Washington y Tel Aviv lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones militares, objetivos estratégicos y estructuras vinculadas con el poder iraní.

Los bombardeos alcanzaron Teherán y otras ciudades del país, lo que provocó una respuesta militar de la República Islámica. Las fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses ubicadas en distintos países del Golfo Pérsico, ampliando el alcance regional del enfrentamiento.

Desde entonces, el conflicto atravesó distintas etapas de intensificación militar y contactos diplomáticos que no lograron establecer una solución definitiva. Actualmente, uno de los principales focos de tensión es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo, cuyo bloqueo generó preocupación en los mercados energéticos.

La continuidad de las restricciones marítimas y el estancamiento de las conversaciones de paz profundizaron la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. En ese escenario, la posibilidad de ataques dentro del territorio estadounidense representa una preocupación adicional para los organismos de seguridad de Washington.

La disputa por una ley de vigilancia que preocupa a los servicios de inteligencia

Otro aspecto destacado por CNN es la dificultad que podrían enfrentar los organismos estadounidenses para detectar anticipadamente eventuales operaciones terroristas.

Según el informe, una herramienta legal utilizada para recopilar comunicaciones de ciudadanos extranjeros perdió vigencia en junio de 2026, en medio de un enfrentamiento político entre la Casa Blanca y el Congreso.

La controversia también involucró a Bill Pulte, quien entonces se desempeñaba como director interino de Inteligencia Nacional de la administración Trump. La expiración de esa normativa generó preocupación entre los funcionarios encargados de prevenir amenazas contra la seguridad nacional.

La cadena explicó que, aunque algunas autorizaciones de vigilancia emitidas antes de junio permanecerán vigentes hasta marzo de 2027, los organismos de inteligencia podrían perder capacidades importantes para identificar operaciones clandestinas.

“Si bien las órdenes de vigilancia aprobadas antes de junio seguirán vigentes hasta marzo de 2027, funcionarios de seguridad nacional advirtieron que están a punto de perder una de sus herramientas más eficaces para detectar planes terroristas”, detalló CNN.

El debate sobre la legislación de vigilancia adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que una amenaza sea ejecutada por individuos que ya residan en Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no confirmaron públicamente la existencia de un atentado inminente, aunque el reporte sobre las comunicaciones atribuidas a Irán motivó nuevas evaluaciones de seguridad y medidas preventivas.

La investigación permanece rodeada de interrogantes sobre el alcance real del presunto complot, mientras Washington y Teherán continúan enfrentados en uno de los escenarios de mayor tensión internacional.