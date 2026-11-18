Asif Merchant fue declarado culpable de terrorismo internacional y contratación de sicarios. La defensa cuestionó la pena y adelantó que apelará.

Un tribunal federal de Brooklyn condenó a 27 años y seis meses de prisión a Asif Merchant , un ciudadano pakistaní de 48 años vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, por organizar un plan para asesinar a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el presidente Donald Trump. La sentencia fue dictada por el juez Eric R. Komitee, del Distrito Este de Nueva York.

La pena equivale a 330 meses de cárcel y llegó después de que un jurado lo declarara culpable, en marzo de 2026, de dos delitos: intentar cometer un acto de terrorismo que trasciende las fronteras nacionales y contratar sicarios para ejecutar un homicidio. La defensa manifestó su disconformidad con el fallo y confirmó que presentará una apelación.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos , Merchant actuó como operativo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una fuerza militar de élite iraní que responde directamente al líder supremo del país. La investigación determinó que viajó a territorio estadounidense con el objetivo de reclutar personas para llevar adelante asesinatos políticos.

Merchant llegó a Estados Unidos en abril de 2024, luego de permanecer una semana en Irán. Durante el juicio declaró que creía que Donald Trump era el principal objetivo del plan, aunque también mencionó al entonces presidente Joe Biden y a la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley, quienes en ese momento eran candidatos presidenciales.

El acusado sostuvo que la operación buscaba vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani , comandante de las operaciones militares externas del CGRI, asesinado en enero de 2020 durante un ataque con drones de Estados Unidos en Bagdad. Tras ese episodio, el entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, había prometido una “severa venganza” contra los responsables.

An Iranian intelligence agent was sentenced today to over 27 years in prison for a foiled plot to assassinate U.S. Government Officials. The defendant attempted to hire hitmen to murder President Donald J. Trump and other U.S. Government Officials on behalf of Iran.“The Department of Justice will not tolerate foreign terrorist plots against our leaders and will not stop until those responsible are held accountable.” -@AGToddBlancheRead more: https://t.co/f9Jb6I03rs — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 18, 2026

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el CGRI comenzó a reclutar a Merchant hacia 2022, cuando el pakistaní viajaba a Irán por motivos religiosos. A través de un familiar entró en contacto con un enlace de la organización, identificado como Yousef Merhardad. Entre 2023 y 2024 mantuvo unas 15 reuniones con él en Teherán, donde recibió instrucciones de contrainteligencia y la orden de coordinar los asesinatos en Estados Unidos.

El plan para contratar sicarios y la intervención del FBI

Una vez en territorio estadounidense, Merchant buscó personas que pudieran ejecutar el ataque durante un acto político. Primero contactó a un conocido para que lo ayudara, pero esa persona lo denunció ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y colaboró con la investigación como informante.

Los supuestos sicarios con los que Merchant avanzó en las negociaciones eran, en realidad, agentes encubiertos del FBI. Según la acusación, el pakistaní se reunió con ellos en tres oportunidades, les explicó que trabajaba con contactos en el exterior y les entregó 5.000 dólares como adelanto. El dinero había sido obtenido con ayuda de familiares que vivían fuera de Estados Unidos.

La investigación también detectó que Merchant había utilizado un negocio de indumentaria como fachada y recurría a términos textiles para comunicarse en clave. Según CBS News, “remera” significaba protesta, “camisa de franela” hacía referencia a un robo y “campera de polar” era la señal para ejecutar un asesinato.

Las pruebas que llevaron a la condena y el argumento de la defensa

Durante el juicio, la fiscalía presentó información extraída de computadoras, teléfonos y redes sociales del acusado. Entre las pruebas había búsquedas sobre el calendario electoral de 2024 y la ubicación de actos de campaña, incluido un mitin de Trump en Nueva Jersey. También se encontraron publicaciones vinculadas a Soleimani y mensajes amenazantes contra el presidente estadounidense.

El plan buscaba vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, ocurrida en enero de 2020. @whitehouse

Merchant declaró en su propia defensa y aseguró que había participado del plan bajo presión, porque su contacto en el CGRI conocía la identidad y la ubicación de sus familiares en Irán. También sostuvo que creía que las autoridades lo detendrían antes de que pudiera concretarse un ataque y que esperaba colaborar con ellas. La fiscalía rechazó esa explicación y señaló que no había pruebas de que temiera por la seguridad de sus allegados.

Al anunciar la sentencia, el juez Komitee reconoció que el acusado podía tener preocupaciones por su familia, pero no consideró que esa fuera su única motivación: “Ningún delito es más serio que el asesinato dirigido de un presidente o de otros funcionarios estadounidenses”, afirmó, según CBS News.

Merchant había sido detenido el 12 de julio de 2024 en Richmond, Texas, cuando estaba por tomar un vuelo para salir del país. La fecha coincidió con la víspera del atentado contra Trump en Butler, Pensilvania. Al conocer ese ataque, el acusado respondió que era “lo mismo que él había sido enviado a hacer”.

El fiscal general Todd Blanche celebró la condena y sostuvo que un agente iraní había sido sentenciado por intentar coordinar un asesinato contra Trump. La defensa, por su parte, calificó el fallo como “decepcionante” y confirmó que apelará la sentencia.