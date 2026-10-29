El pastor de Flávio Bolsonaro también rechazó las denuncias de "fraude" electoral: "Dejá de profetizar el caos"

JB Carvalho, líder de la iglesia donde el senador se bautizó en 2024, llamó a dejar atrás las denuncias contra el sistema electoral de Brasil. La derrota de Flávio también expuso diferencias entre pastores que respaldaron su candidatura.

El obispo JB Carvalho, líder de la Comunidad de las Naciones, la iglesia de Brasilia donde Flávio Bolsonaro se bautizó en 2024 , publicó un mensaje para tomar distancia de la reacción del senador tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva: "Dejá de profetizar el caos"

“ Las elecciones terminaron. No hay tercera vuelta. ¡La vida sigue!”, compartió el religioso en su cuenta oficial de Instagram. En el texto que acompañó la publicación, Carvalho agregó: “Vamos a vivir la vida (...) Dios le dará a cada uno según sus obras. Y Él tendrá misericordia de Brasil ”.

La publicación llegó tres días después de la victoria de Lula en el balotaje. Durante el recuento de votos, el pastor Pedro Leite, integrante de la misma iglesia, había acompañado a Flávio, que finalmente quedó por detrás del candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La noche de las elecciones, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuestionó el resultado y anunció que pediría la anulación de los comicios . Al día siguiente, modificó su postura y dijo que recurriría a la Justicia Electoral para impugnar la fórmula ganadora por supuesto abuso de poder , en relación con medidas anunciadas durante la campaña. El Partido Liberal (PL), al que pertenece el senador, reconoció oficialmente el resultado.

Tras esto, el pasado miércoles, Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras fugarse de Brasil junto con su esposa y sus hijas. Ya desde Estados Unidos, el senador profundizó sus críticas y denuncias de "fraude electoral" en una carta difundida en la que se presentó como el “verdadero presidente de Brasil”. Poco después, modificó esa formulación y pasó a definirse como “líder de Brasil ”.

También mantuvo el escudo que había incluido originalmente en el documento, con el nombre “Brazil”, escrito con z. Más tarde, la imagen fue reemplazada por otra con la inscripción “República Federativa de Brasil”.

Antes de la salida del senador del país, Carvalho había publicado otra imagen con un mensaje similar. El montaje mostraba el mapa de Brasil apoyado sobre una mano que remitía a la figura de Dios y estaba acompañado por la frase “la nación continúa en SUS manos”. En esa publicación, el obispo sostuvo que Jesús seguía en el trono y que Brasil todavía sería testigo de un “avivamiento”.

El arco político brasileño se despega de Flávio Bolsonaro

Distintos actores del arco político brasileño también se distanciaron de la narrativa del senador del Partido Liberal. União Brasil, el PSD y el MDB difundieron comunicados en defensa del resultado electoral. En paralelo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, aseguró que la segunda vuelta se desarrolló "dentro de la más absoluta normalidad".

El presidente de União Brasil - partido que apoyó a Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta -, Antonio Rueda, afirmó que la democracia es "un valor innegociable" para su espacio. "No depende de quién gane o pierda una elección, sino del compromiso de todos con el veredicto de las urnas", sostuvo. Además, señaló que la elección del domingo "transcurrió con total transparencia y su resultado debe ser respetado".

Uno de los reveses para la estrategia del excandidato del PL llegó de parte del gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uno de los aliados del bolsonarismo durante las elecciones. En sus declaraciones, también pidió respetar el resultado electoral, aunque reconoció el malestar del senador y de una parte del electorado opositor.

"La elección ha terminado y ahora es necesario mirar hacia adelante. Entiendo el sentimiento de Flávio, entiendo su indignación y su malestar, y ese sentimiento es también el de muchos brasileños. Pero el camino a seguir es respetar el resultado de las urnas y continuar", declaró.

En la misma línea, el presidente del PSD, Gilberto Kassab, reiteró un comunicado difundido el lunes, en el que el partido felicitó a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin y ratificó su "compromiso con nuestra democracia". La fuerza también había respaldado a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje.

El MDB se pronunció a través de su cuenta en X. El partido reafirmó su "total confianza en el sistema electoral brasileño" y remarcó la legitimidad "del resultado de los comicios del pasado domingo". Ni su comunicado ni el del PSD mencionaron directamente al senador.