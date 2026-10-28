En Misiones se desligan del caso Flávio Bolsonaro y hablan de un operativo irregular de Migraciones + Agregar ámbito en









Fuentes provinciales relativizaron el hecho y apuntaron al Gobierno. El excandidato y su familia ya están en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro pasó por Puerto Iguazú antes de viajar a Estados Unidos.

El Gobierno confirmó este miércoles que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y partió desde Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Ecuador, para luego continuar su viaje hacia Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el grupo cruzó la frontera el martes por la noche y que no tenía impedimentos legales para ingresar al país. La aeronave ya despegó de Guayaquil con destino a Miami.

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Desde el gobierno de Misiones buscaron despegarse del episodio. Fuentes de la provincia relativizaron el hecho ante una consulta de este medio y explicaron que mantienen una relación de trabajo cotidiana con los estados brasileños vecinos, cuyos gobernadores electos pertenecen al Partido Liberal (PL). En ese marco, sostuvieron que, si existió un operativo irregular de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para facilitar la salida del senador, corresponde al Gobierno dar explicaciones.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026 Migraciones confirmó el ingreso de la familia Bolsonaro La Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado oficial a las 2:01 de este miércoles, después de que durante la mañana del martes hubiera informado que no tenía registrada la entrada del dirigente brasileño. Según el organismo, Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 horas del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, señaló el comunicado.

El organismo, también precisó que “a las 23.30 la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

Cómo es el avión que trasladó a Flávio Bolsonaro La aeronave utilizada para el traslado es un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la compañía Baires Fly S.A. Según la información difundida, el avión había llegado al aeropuerto internacional de Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El avión despegó de la terminal misionera a las 00:21 de este miércoles, con la familia Bolsonaro a bordo. Durante el recorrido hacia Ecuador, evitó atravesar el espacio aéreo brasileño y sobrevoló Paraguay.