Flávio Bolsonaro llegó a EEUU: así fue el arribo del senador brasileño a Miami + Agregar ámbito en









Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el excandidato por el Partido Liberal ingresó a Argentina a las 22:50 del pasado martes, desde donde salió rumbo a Estados Unidos. A bordo de la aeronave también se encontraban Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El ahora excandidato a presidente llegó a EEUU este miércoles a las 10, hora local.

Finalmente Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos a menos de 72 horas de haber perdido el balotaje contra Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El líder del Partido Liberal aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami, cerca de las 10 de la mañana, hora local.

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Con los medios en la puerta del aeropuerto, el vigente senador brasileño se retiró sin dar declaraciones, escoltado por agentes de Seguridad quienes lo cubrieron con paraguas para evitar fotografías de la prensa. Rápidamente, él y su familia fueron subidos a una camioneta y su destino final permanece oculto.

La llegada de Flávio Bolsonaro a EEUU El periplo de Bolsonaro comenzó el martes por la noche, cuando el senador cruzó a Argentina a pesar de la prohibición vigente del Supremo Tribunal Federal brasileño. Tras las versiones cruzadas sobre su paradero, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el senador ingresó al país junto con su esposa y sus dos hijas y abordó un avión privado desde Puerto Iguazú con destino a Estados Unidos, con una parada en Guayaquil, Ecuador.

La aeronave realizó una escala técnica en la ciudad ecuatoriana para reabastecer combustible, luego de evitar el espacio aéreo brasileño. El vuelo continuó después hacia Miami, donde la familia llegó durante la mañana del miércoles.

El avión, identificado con la matrícula LV-JQW, evitó sobrevolar Brasil y aterrizó en Guayaquil para cargar combustible antes de retomar el trayecto hacia Estados Unidos. Allí, el gobierno de Donald Trump anunció que concederá visas a Bolsonaro y a su familia para permitirles ingresar al país.

El traslado se produjo después de que la Justicia brasileña le prohibiera al senador salir de Brasil y ordenara la entrega de sus pasaportes, que posteriormente fueron cancelados. La medida fue dispuesta en el marco de las investigaciones judiciales que enfrenta. Así se retiró Flávio Bolsonaro del aeropuerto Opa-locka. En detalle, el político está vinculado a dos investigaciones que analizan presuntas irregularidades financieras, posibles maniobras de lavado de dinero y relaciones económicas con empresarios y operadores bajo investigación. Una de las causas se centra en los fondos solicitados para financiar Dark Horse, una película sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro. La otra investiga los vínculos personales y financieros del senador con el abogado Willer Tomaz, relacionado con empresas bajo investigación por movimientos sospechosos de dinero y presuntas irregularidades en el sector de las apuestas deportivas. Flávio Bolsonaro niega haber cometido delitos y rechaza las acusaciones.

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