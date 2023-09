Ganancias: la CGT y las CTA marchan este martes al Congreso para respaldar el proyecto

Varios sindicatos difundieron en las redes sociales algunas de las consignas de la marcha, como "El salario no es ganancia", en el marco de la militancia que vienen llevando a cabo a favor de Massa de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre y de las críticas que vienen lanzando contra los otros dos postulantes más competitivos, el libertario Javier Milei y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

"Esta CGT va a continuar defendiendo el ingreso de los trabajadores y la eliminación definitiva de este impuesto", sostuvo la semana pasada la CGT en el comunicado con el que convocó a movilizarse.

En ese marco, el moyanismo además criticó a Juntos por el Cambio, debido a que anunció que no acompañará la medida por considerarla "electoralista", por lo que los referentes de Camioneros advirtieron que el frente opositor está "perjudicando a de esta manera a todo el pueblo argentino".

En tanto, la CTA Autónoma llamó a marchar al Congreso desde las 12 y reclamó "que paguen más impuestos quienes más tienen".

"Llamamos a los representantes del pueblo, diputados y diputadas de los distintos bloques, a escuchar la voz de las personas que trabajan, acompañar la media sanción del proyecto y dejar de lado disputas electorales que pueden ser legítimas pero secundarias frente al beneficio efectivo que implicaría para 800.000 asalariados la eliminación de este impuesto", sostuvo, por su parte, la CTA de los Trabajadores.

Massa no me vayan a comprar dolares.mp4 Sergio Massa y el pedido a los trabajadores y trabajadoras.

"No me vayan a comprar dólares"

La semana pasada, durante el anuncio del aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, le habló a los trabajadoras y trabajadores y les pidió "cuidar la economía". "Si tienen que ahorrar compren un autito", dijo y agregó: "No me vayan a comprar dólares".

El titular del Palacio de Hacienda anunció que a partir del 1 de octubre elevará el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias hasta los $1.770.000 mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones, todo con ajustes semestrales. Además, había adelantado el envío del proyecto que será tratado este martes.

En ese marco, en un acto frente al Ministerio de Economía junto a trabajadores de la Confederación General del Trabajo y de la Central Autónoma de Trabajadores, Massa le comentó a los miles de presentes que esta medida beneficiará a 800 mil trabajadores y les permitirá obtener una mejora de cerca del 20% en sus salarios.