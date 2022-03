UTHGRA-Capital: Justicia ratificó triunfo de Dante Camaño y esperan "fallo definitivo" para semana que viene

Pese a esto, el histórico sindicalista advirtió en varias ocasiones que agotará todas las instancias posibles para revertir los fallos e impulsar que las elecciones se realicen en el predio de Parque Norte y los otros establecimientos del sindicato el 15 de este mes.

En contacto con Ámbito, Juan Castro, el secretario administrativo del gremio, aseguró que con los dos fallos se concluye que Camaño "podría asumir el 23 de marzo, tal como estaba previsto".

"La Primera Instancia le había advertido a la lista de Barrionuevo que no siga con las pretensiones y este segundo echa por tierra todo lo que él pretende", indicó y evaluó: "Ya es muy difícil que lo pueda revertir. Si bien en este país puede pasar cualquier cosa, tiene dos fallos en contra y es muy difícil".

Con este panorama judicial, Castro afirmó que "el miércoles que viene" la lista de Camaño obtendría "el fallo definitivo en la cuestión metodológica" que terminará definitivamente con la disputa.

"No hemos tenido más diálogo con él. Él está enojado con nosotros. Nosotros lo respetamos y tenemos intenciones de hablar pero no se puede hablar con alguien que no quiere y está enojado", contó.

Barrionuevo había denunciado que la lista contraria no había permitido a los fiscales acompañar las urnas, algo que "no parece ser motivo razonable para la suspensión de una elección sindical", fundamentó la magistrada Alfie.

Y añadió que "si bien hubo un grupo de personas que se valió de vías de hecho para perturbar la normalidad del acto, de todos modos este se desarrolló, pudiendo los afiliados expresar su voluntad mediante el voto secreto".

Última resolución