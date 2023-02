Gerardo Morales criticó a Milei y comparó su discurso con el de Hitler

En declaraciones con TN, Morales habló acerca del hecho y criticó la trayectoria del diputado liberal: “Milei se aprovecha de la situación de bronca de un conjunto de la sociedad argentina que tiene razón, pero para plantearle cosas que no tienen sentido. Es una persona que no ha gobernado nada. Acá hay que gobernar un país. Estoy seguro que se necesita más democracia”.

A pesar de que una parte de la oposición podría ver con buenos ojos una alianza con Milei, el gobernador jujeño señaló que “Milei está puesto en la política argentina para que siga gobernando la peor casta, que es lo que él justamente denuncia: el kirchnerismo”.

FcfawFeWIAg5piq.jpg El radical Gerardo Morales, durante la presentación de la iniciativa de reforma constitucional el pasado 12 de septiembre. Este martes será un día clave.

Palas en el Congreso de la Nación

En la tarde del jueves aparecieron 256 palas negras con mango de madera, las cuales fueron apiladas frente al Congreso nacional. “Agarren la pala. 15 sesiones en el 2022. 36 leyes aprobadas. 256 sueldos de más de medio millón de pesos. Un Congreso lleno de vagos y un país lleno de hambre. Les regalo una pala para que se pongan a laburar”, se leyó en un folleto que llevaba la firma de Mauro Stendel, un joven influencer y empresario.

El joven aclaró que mandó palas para todos los diputados nacionales a excepción de Javier Milei, “porque combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo”.

El influencer simpatizante de Milei se hizo eco de las declaraciones de Morales y no tardó en contestar: “¿El parásito de Gerardo Morales nos compara con Hitler por regalarle palas a sus diputados? No me sorprende viniendo de un tipo que hace 23 años que vive del Estado. Les aterra perder el tongo”.