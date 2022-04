Gerardo Morales, con la mira en 2023: "Rodríguez Larreta será candidato y competirá con Macri y conmigo"

En diálogo radial, Morales se refirió también al debate sobre los planes sociales y los cortes de calles y pidió respaldar al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en la pelea contra los dirigentes que "cobran por administrar planes sociales".

"Hay una lucha que está dando Juanchi Zabaleta que todos tenemos que apoyar, que está tratando de ordenar, porque el que toma lista a una mujer que la obligan a ir con criaturas comete varios delitos: violencia de género, se lleva puesto la convención de derechos de niños y niñas, asociación ilícita y extorsión, al menos cuatro o cinco delitos que cometen, pero además le quitan mil pesos y tenemos audios y testimonios que no quieren participar", afirmó el radical.

Y continuó: "Lo que está haciendo Zabaleta es restituir derechos y garantizar soberanía. Está muy bien y ellos hablan de presos políticos y le cobra a la gente, y hay testimonios. Por qué se quedan con plata de las personas, si los planes son de las personas".

Por último, hizo referencia a la cena que nucleó a opositores "anti grieta" como su par de Córdoba, Juan Schiaretti, además de los diputados nacionales Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó; el ex senador radical Ángel Rozas; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

"Estamos convencidos de que el diálogo es la salida, quedamos en construir consensos y reunirnos periódicamente para avanzar en algunos temas de la agenda parlamentaria. Vamos a trasladar a nuestro bloque de Juntos por el Cambio y ellos a su bloque para trabajar de inmediato, y la próxima semana cruzaremos algunos proyectos con los jefes de bloque de cada espacio para empezar a buscar que el Congreso no se paralice, porque la crisis política del Frente de Todos está paralizando más al Gobierno, que no paralice el Congreso y que algunos temas que son importantes se puedan avanzar", concluyó.