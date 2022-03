Gestapo antisindical: empresario acusa "indignación" por presencia de espías en la reunión en el Bapro

“Jamás participé de estrategia alguna elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal (ni por alguien más), tendiente a impulsar denuncias e involucrar asi en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA seccional La Plata, y allegados”, descargó en una presentación .

Según consignó en el escrito, desde mucho antes de aquel 15 de junio de 2017 “yo había impulsado a través de los apoderados de COPETRO, la realización de las denuncias y había llevado el tema de las dificultades que atravesaban los asociados a la UIGLP a los distintos Ministros de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

El empresario Jaworsky es actual director de COPETRO, una firma dedicada a la recepción, acopio, calcinación y despacho de carbón de petróleo y carbón calcinado de petróleo , cuya planta se encuentra ubicada en la localidad de Ensenada, en el interior del Puerto de La Plata. La firma se encuentra adherida a la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP).

En el escrito recordó que por aquella época se planteaban ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires los problemas con la UOCRA liderada por el “Pata” Medina y las represalias que tomaban en el gremio cuando no accedían a las demandas.

En cuanto a la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires no recordaba cómo ni por quién fueron convocados en particular, pero que era una iniciativa del Ministerio de Trabajo de María Eugenia Vidal. Explicó que asistió él a pedido de Hugo Timossi, presidente de la UIGLP “porque aquel día yo estaba en Buenos Aires y él en La Plata, y le era imposible llegar en el horario fijado” .

“Nos convocó el Ministerio de Trabajo a una reunión que se llevaría a cabo en la sede del Banco Provincia de Capital Federal, a la que asistiría el Ministro, otros funcionarios y distintas entidades empresariales”, dice el escrito. Al único que Jaworsky conocía era a Marcelo Villegas.

“ A Roberto Gigante, Juan Pablo Allan, Julio Garro y Adrián Grassi (también imputados) los conocí ahí. lncluso desconocía a los representantes de las otras entidades empresariales, a quienes vi por primera vez en aquella oportunidad”.

Solo unas pocas personas se identificaron solo con su nombre de pila, por lo que pensó que eran del Ministerio. “A partir de la reciente difusión pública a través de distintos medios de comunicación , de una video filmación de esa reunión , tome conocimiento que esas personas serían de la Agencia Federal de lnteligencia y no del Ministerio de Trabajo, lo que me causo muchísimo malestar e indignación porque me sentí engañado”.

“En primer lugar, por la presencia de gente que no tenía por que estar allí, y porque nadie me dijo quiénes eran en realidad . Y, por otro lado, porque aunque no tengo nada que ocultar, la reunión había sido grabada sin mi consentimiento, y sin que alguien me advirtiese de dicha circunstancia”, consignó en el escrito .

“Jamás participé de gestiones paralelas al desarrollo de procesos penales tendientes a producir efectos en ellos, ni he tenido conocimiento de que se hubieran realizado. No he prestado declaraciones testimoniales falsas ; no he inducido a alguien a hacerlo, ni he tenido relación con actividades de inteligencia, legal o ilegal”, remató el empresario en el escrito.

En la causa deben declarar también los exfuncionarios implicados, entre ellos Villegas, cuya indagatoria fue reprogramada.