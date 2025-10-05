Tragedia en el aire: influencer muere tras caer de un acantilado mientras transmitía en vivo por TikTok







El joven escalador de 23 años murió al precipitarse desde El Capitán, en California, durante una transmisión en vivo.

Balin Miller, de 23 años, falleció tras caer de El Capitán mientras transmitía en vivo su descenso en Yosemite, California.

El influencer y escalador estadounidense Balin Miller murió al caer desde El Capitán, la icónica pared de granito del Parque Nacional Yosemite, mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. El accidente generó una fuerte conmoción en la comunidad de escaladores y en sus miles de seguidores en redes sociales.

Según la investigación preliminar, Miller se encontraba descendiendo la ruta Sea of Dreams, un sendero de 730 metros, utilizando la técnica de lead rope soloing, que consiste en autoasegurarse sin la ayuda de un compañero.

0kkVgMj3J_2000x1500__1 El sendero Sea of Dreams, en Yosemite, donde Balin realizaba su descenso con técnica lead rope soloing.

El dolor de la familia ante la noticia Su hermano mayor, Dylan Miller, explicó que Balin había completado el ascenso, pero durante el descenso “habría llegado al límite de la cuerda y cayó al intentar recuperar su equipo”, que se había atascado entre las rocas.

La madre del joven, Jeanine Girard-Moorman, confirmó la noticia a través de redes sociales: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto”. También escribió: “Esto es inimaginable. Aún no conocemos todos los detalles. Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar”.

1d67c4c2-a090-11f0-93bc-7a5cb467e777 Familiares y seguidores recuerdan a Balin como un escalador apasionado y carismático, dedicado a la montaña desde niño. Su hermano lo recordó con emoción: “Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”. Quién era Balin Miller, el influencer que murio tras caer de El Capitán Criado en Alaska, Miller escaló desde niño y vivió como nómada buscando montañas desafiantes. En junio de 2025 completó en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley en 56 horas, y sumó ascensos en Cerro Torre y las Rocosas Canadienses. Su primer disco Baño María lo convirtió en una figura de la escena internacional. alpinista-balin-miller_98 Más allá de sus proezas, Miller se destacó por su personalidad única y su presencia en redes. Lo apodaban “el chico de la carpa naranja” y solía usar glitter plateado en la cara, “como el maquillaje de un guerrero antes de la batalla”, según declaró a Climbing Magazine. Su muerte se suma a otros episodios fatales en Yosemite este verano.

