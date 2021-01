Alberto acuerda con los gobernadores limitar circulación nocturna a esenciales

Fernández encabezó la reunión por videoconferencia desde la Quinta de Olivos, de la que participaron los gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se encuentra aislado en su casa debido a que contrajo coronavirus. El encuentro fue convocado para analizar las medidas a seguir en el marco del significativo aumento de casos de coronavirus en los últimos días, que para las autoridades ya implicaría el desembarco de la segunda ola de covid-19 en el territorio nacional.

Tras consensuar las nuevas medidas, el Presidente y los gobernadores coincidieron en que “es indispensable no parar la economía, no frustrar vacaciones ni la actividad en lugares turísticos”. En lo que refiere a la limitación de la nocturnidad, la circulación se restringiría en una franja horaria de entre las 23 y las 6, y quedaría sólo permitida para trabajadores esenciales, aunque ese horario podría variar en cada provincia según lo que disponga cada gobernador.

Algunos distritos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pretenden iniciar a las 0:00 la restricción nocturna a fin de no complicar tanto la actividad de restoranes y bares, uno de los sectores de la economía más golpeados por la pandemia y que tras las aperturas de los últimos meses habían repuntado en su facturación. En el marco del pedido para que cada gobernador tenga margen de maniobra para aplicar las medidas según la realidad de su provincia, la única disidencia surgió de la provincia de Mendoza,. Su gobernador, Rodolfo Suárez, se mostró de acuerdo con el trabajo en conjunto pero pidió diferenciar las medidas entre provincias al tiempo que advirtió que en su distrito la restricción podría ser menos severa, ya que su temporada turística está funcionando bien y no se registran aglomeraciones como en la Costa Atlántica. El martes, Axel Kicillof había mantenido una reunión con los intendentes de la costa, y mas tarde con los del conurbano, donde recibió el pedido de no afectar la temporada turística con cierre de comercios o la suspensión de actividades recreativas del verano.

De la reunión en Olivos con el Presidente, que duró unas tres horas, participaron Larreta y Kicillof; además de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de Formosa, Gildo Insfrán. También los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Juan Manzur. Junto al Presidente estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Los ministros de Salud del país coincidieron en observar “una falta significativa del cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la transmisión del virus que puede propiciar el adelanto de una segunda ola”, según expresaron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

“Estamos preocupados por el tremendo cambio de actitud de la gente”, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, en el encuentro de ayer del Cofesa, que tuvo como eje la evolución de la pandemia de covid-19 y las medidas a adoptar.

“Empezamos a pagar el costo de esta conducta asociada con una percepción de que esto ya pasó. Primero se infectan los jóvenes, transmiten el virus a otros y empezamos con las internaciones”, advirtió el titular de la cartera de Salud. En tanto, en el reporte sobre la situación sanitaria brindado ayer, Vizzotti llamó a “prestar atención y redoblar los esfuerzos” en los cuidados individuales frente a la pandemia para “disminuir la transmisión” de la enfermedad, ante el incremento registrado en las últimas semanas.