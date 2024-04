Gobierno apuesta a seducir a los provincialismos para aislar al PJ en el Congreso

Provincialismos.jpg

Al interior de ese bolillero, Llaryora ya anticipó que el nuevo proyecto "es votable" y sus diputados trabajan en sintonía con el Gobierno para pulir el texto final. Este viernes, el variopinto bloque Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto y nuclea legisladores cordobeses, mantenía contactos con el oficialismo y fuerzas aliadas para despejar el camino a una votación que, según las estimaciones, tendría lugar a comienzos de mayo.

En paralelo, con el objetivo entre ceja y ceja de sumar voluntades, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó a Misiones para negociar mano a mano con Passalacqua. Su fuerza política cuenta actualmente con 4 diputados, todos enrolados en el bloque Innovación Federal, que comparten con otros cuatro legisladores del salteño Sáenz. Tiene, además, a dos de los tres senadores del distrito: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Ambos se abstuvieron en la votación por el mega DNU.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/passalacquaok/status/1781416018918748580&partner=&hide_thread=false Recibimos al ministro del Interior, Guillermo Francos, al subsecretario de Gestión de la Nación, Eduardo Menem, y al secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano, para abordar la agenda de proyectos que se tratarán en el Congreso próximamente y plantear diversas… pic.twitter.com/ADoJqTdp7I — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 19, 2024

Además del encuentro con el gobernador, la travesía a tierra colorada incluyó una visita al hombre fuerte de la política local, Carlos Rovira. En esa ronda, el ministro solicitó apoyo para el proyecto Bases como moneda de cambio para reactivar obras públicas, entre otros ítems.

"Fue una excelente reunión, tanto con Rovira como con Passalacqua, donde se hablaron los temas importantes de la provincia con la Nación, donde se hablaron los temas del Congreso", detallaron desde Balcarce 50.

Esta semana, en un raid frenético, el ministro se entrevistó con el santacruceño Vidal y el santiagueño Zamora. También participó de la cumbre de la Región Centro, junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Frigerio y Llaryora. Pese al voluntarismo que emerge en la superficie, subterráneamente todavía quedan rispideces. "Francos te dice a todo que sí, pasan dos o tres días y Milei te cambia de vuelta la bocha. Nuestros reclamos se mantienen", indicaron desde una administración provincialista.

"Esto es un día a día, todo puede cambiar y se está negociando en todos los frentes. Por ahora, ante nuestros reclamos, no vemos que esté cambiando nada con el Gobierno", completó la voz. Si bien la convocatoria al Pacto de Mayo renovó los aires en el vínculo con las jurisdicciones, todavía pesan los traumas de un verano agitado.

Resquemores tras un verano agitado

Reflejo de ello fue el desplante que el rionegrino Weretilneck tuvo con Javier Milei este jueves, cuando no asistió a recibir al Presidente en su arribo a Bariloche para participar del Foro del Llao Llao. En esta ocasión, el encargado de brindar honores al primer mandatario fue el intendente local, Walter Cortez. La relación con el bloque patagónico en particular es un tema álgido. Si bien la unidad de acción de la región se pausaría durante el tratamiento de la ley bases para que cada provincia tome una postura particular, no hay plena conformidad en ninguno de los distritos.

Santa Cruz, por ejemplo, aguarda que la administración nacional firme la Adenda XII, un documento que permitiría destrabar la parálisis en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, dos obras fundamentales para el desarrollo provincial. A la vez, Nación mantiene la iniciativa de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

"Con YPF nos dicen una cosa y después a todo el mundo la empresa les dice que se está yendo. Pasa lo mismo con YCRT: nos dicen una cosa y después le dan una nota a todo el mundo planteando una privatización parcial", protestó una voz patagónica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ClaudioVidalSer/status/1780743751977066771&partner=&hide_thread=false Mi solicitud fue que no dejen de producir ni de perforar, porque la producción está cayendo drásticamente hace años. Tienen que tener en cuenta que no pueden despedir trabajadores, ese es un pedido urgente del gobierno, por la difícil situación económica que atravesamos. — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) April 17, 2024

La situación no es muy distinta en el norte. En Salta, Sáenz presiona para reincorporar el capítulo tabacalero al proyecto ómnibus reciclado. Aunque las provincias apelan a la flexibilidad del Gobierno y consideran que la ley será aprobada, el sol de mayo aún no asoma del todo.