Gobierno sobre marcha de San Cayetano: "Lamentamos que en una fecha religiosa esté encabezada por figuras políticas"

"A modo recordatorio, a diciembre de 2023 la Argentina era uno de los cinco países con el peor salario mínimo del continente junto con Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela; el segundo país con más juicios en el CIADI, un país donde durante trece años el PBI per cápita no creció, un país donde hubo 10 años en el que no se generó empleo privado y donde hay más trabajo negro o informal que trabajo registrado".