El dirigente chileno Enríquez Ominami definió al Gobierno de Alberto como "un faro democrático"

En diálogo con Télam, el político chileno, excandidato presidencial, resaltó el apoyo expresado esta semana al Presidente por parte del Grupo de Puebla (del cual fue cofundador y es miembro), integrado por jefes de Estado y expresidentes que buscan fortalecer la opción progresista en el continente.

"Estamos convencidos de que el Gobierno de Alberto Fernández es un gobierno humanista, inspirado en valores democráticos, un faro en el país, la región y el mundo entero", sostuvo el militante.

En esa línea, analizó: "En medio de ese contexto, vemos en las últimas semanas que se repite una estrategia a nivel continental de desinformación, una agenda muy radicalizada, muy dura, de sectores de derecha que lo que hacen es, a nuestro juicio, relativizar elementos esenciales de cualquier gobierno democrático".

"Vemos esta situación en el marco de una pandemia, y pese a que se han registrado avances muy importantes en la Argentina, no sólo en el tratamiento de ese mal sino también en otros aspectos muy importantes como lo fue la renegociación de la deuda", deslizó.

Y añadió: "Los mismos agentes económicos mundiales han reconocido la solidez y el pragmatismo con el que se negoció. Sin embargo, hay intereses específicos que buscan minimizar esos logros y confundir".

Con respecto al proceso de renegociación de la deuda externa, Ominami dijo: "El FMI no pasa una semana sin hablar de Argentina, Francia, Alemania miran a este país. El liderazgo de Alberto Fernández no pasa desapercibido para las grandes potencias que prefieren hablar con él antes que, por ejemplo, con el presidente de Paraguay o el de Chile, que son naciones que no honran los valores democráticos".

Por otra parte, el excandidato presidencial de Chile se refirió a las marchas opositoras de la Argentina. "Con Mauricio Macri aquí, también se hablaba de libertad y respeto, mientras se perseguía a dirigentes políticos opositores con la maquinaria del 'lawfare'. A esto se le suman hoy mismo miles de fake news con cuentas falsas. Es una estrategia en todo el continente, la estrategia que busca la demolición de cualquier transformación basada en la justicia social, algo que defiende Alberto Fernández y por eso, el apoyo del Grupo", dijo.